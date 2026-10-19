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Imagine a cena. Você confia no seu líder religioso há anos. Ele celebrou seu casamento, visitou sua mãe no hospital, conhece seus filhos pelo nome. Um dia, ele apresenta uma oportunidade: um banco digital que paga cerca de 10% ao mês. Quem teria coragem de desconfiar?

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É exatamente essa pergunta que torna o caso do chamado "Banco do Pastor" tão relevante para o seu bolso. Não porque envolve uma igreja. Mas porque mostra como um golpe financeiro fica muito mais eficiente quando pega carona na confiança.

Banco do Pastor: o que a polícia investiga no caso de Niterói

Em 18 de agosto, a Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Golpe da Fé. Segundo reportagens baseadas em informações da polícia e da TV Globo, foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão contra 12 alvos, em Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, na capital fluminense e em São Paulo.

O principal investigado é Roberto Vieira Soares, líder da Igreja Apostólica Vida e Adoração, que começou em São Gonçalo e hoje funciona em Icaraí, Niterói. A defesa dele não foi localizada pelos veículos que noticiaram o caso. Até onde as reportagens informam, não houve prisão. Ninguém foi condenado, e a investigação segue.

Os pontos principais apurados pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD):

A plataforma se chamava GAL Invest Bank e ficou conhecida como "Banco do Pastor".

A promessa era de rendimento mensal de aproximadamente 10% sobre o valor aplicado.

Segundo a polícia, o líder religioso usava o espaço da igreja para apresentar a proposta a fiéis e pessoas próximas.

Os pagamentos começaram, depois passaram a atrasar, vieram justificativas diferentes e, por fim, pararam.

Há ao menos sete registros de ocorrência, com prejuízo estimado em R$ 1,11 milhão. Uma única vítima perdeu R$ 118 mil.

A investigação aponta movimentação de mais de R$ 8 milhões entre 2022 e 2025. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 8 milhões e a apreensão de bens de luxo.

A polícia suspeita do uso de "laranjas", de empresas em nome da esposa e do filho do investigado e de uma empresa com capital social declarado de R$ 5 milhões sem capacidade financeira compatível.

Reportagens descrevem a plataforma como um "falso banco digital". É importante repetir: são suspeitas de uma investigação em andamento. O que a Justiça decidir é outra etapa.

Rendimento de 10% ao mês é golpe? Por que é bandeira vermelha

Vamos fazer uma conta simples, só para dimensionar. Fiz os cálculos de forma ilustrativa, com juros compostos.

Quem aplica R$ 10 mil a 10% ao mês e reinveste tudo terminaria um ano com cerca de R$ 31,4 mil. É um ganho de aproximadamente 214% em 12 meses. Em dois anos, o dinheiro quase decuplicaria.

10% ao mês x Selic: a comparação que acende o alerta

Agora compare. A Selic, a taxa básica de juros do país, chegou a 15% ao ano em 2025, um dos patamares mais altos em quase duas décadas. Isso equivale a pouco mais de 1,1% ao mês. Ou seja: a promessa do "Banco do Pastor" era cerca de oito vezes maior, por mês, do que a remuneração de referência da economia brasileira em seu momento mais generoso.

Pense assim. Se um carro popular fizesse 12 km por litro e alguém lhe vendesse um que faz 100 km com o mesmo combustível, você iria querer ver o motor antes de pagar. Com dinheiro vale o mesmo raciocínio. Nenhuma atividade legal sustenta esse retorno de forma estável e para muita gente ao mesmo tempo.

Como funciona o golpe da pirâmide

Quando o dinheiro não vem de um negócio real, ele costuma vir de onde? Dos próprios investidores que chegam depois. É o mecanismo clássico da pirâmide: os primeiros recebem, contam aos amigos, novos aportes entram e pagam os antigos. Funciona até o fluxo de entrada diminuir. Aí os atrasos começam, as desculpas se multiplicam e os pagamentos param. Foi exatamente essa sequência que a polícia descreveu no caso de Niterói.

Golpe da pirâmide na igreja: o problema não é a fé, é não checar

Seria injusto e errado transformar esse caso em crítica a evangélicos ou a qualquer religião. Golpes de pirâmide já circularam em grupos de condomínio, clubes de futebol, empresas, famílias e comunidades de imigrantes. O ponto comum não é a crença. É a rede de confiança.

Os estelionatários sabem que é difícil dizer "não" a quem você admira. Em ambientes de muita proximidade, três coisas costumam acontecer:

A pessoa deixa de fazer perguntas porque parece desrespeito questionar o líder.

O primeiro pagamento, que chega em dia, vira prova e argumento para convencer outros.

Quando o prejuízo aparece, a vítima sente vergonha e demora a denunciar, o que dá tempo ao esquema.

Na minha avaliação, esse último ponto é o mais cruel. A perda não é só financeira. Ela atinge laços de amizade, de família e de comunidade. Por isso vale uma regra simples: nenhuma relação de confiança dispensa a checagem de uma instituição financeira. Nem a do pastor, nem a do padre, nem a do seu irmão.

Como saber se um banco é autorizado pelo Banco Central, em 5 passos

A boa notícia é que a verificação é gratuita e rápida. Qualquer pessoa pode fazer pelo celular.

Passo 1: consulte a lista de instituições do Banco Central

No site do BC existe a ferramenta "Encontre uma instituição". Você pesquisa pelo nome ou pelo CNPJ e vê se aquela empresa tem autorização para funcionar como banco, financeira, cooperativa de crédito, instituição de pagamento ou outra categoria. Se ela não aparece, desconfie imediatamente.

Passo 2: veja se a empresa está nos alertas da CVM

Se a proposta envolve "investimento", "aplicação" ou "rentabilidade", entra em cena a Comissão de Valores Mobiliários. No site da CVM há a seção de alertas, com a lista de empresas e pessoas que ofereceram investimentos sem autorização. Aparecer nessa lista é sinal grave. Não aparecer, porém, não garante nada: a lista só registra o que a CVM já identificou.

Passo 3: confira o CNPJ de quem oferece o investimento

Veja quem está do outro lado. Uma empresa com poucos meses de vida, sede incompatível ou atividade que nada tem a ver com finanças é mais um alerta.

Passo 4: desconfie de "Bank" no nome e de aplicativo bonito

Colocar "Bank" ou "Banco" no nome não transforma ninguém em banco. Aplicativo bonito também não. A única prova de legitimidade é o registro no órgão regulador.

Passo 5: pergunte onde o dinheiro será aplicado

Uma instituição séria explica o produto: CDB, fundo, título público, LCI. Resposta vaga como "operações no mercado" ou "robô de investimentos" merece um freio.

FGC: o que o Fundo Garantidor de Créditos cobre e o que não cobre

Muita gente acredita que todo dinheiro guardado em "banco" tem garantia. Não é bem assim.

O Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, cobre até R$250 mil por CPF em cada instituição associada ou conglomerado financeiro. Há ainda um teto de R$1 milhão por pessoa a cada quatro anos. Essa proteção vale para produtos como poupança, conta corrente, CDB, LCI e LCA de instituições autorizadas e associadas ao fundo.

Quando o FGC não garante o seu dinheiro

Três ressalvas importantes:

Uma empresa que não é autorizada pelo Banco Central não é associada ao FGC. Se ela quebrar ou sumir, não há garantia nenhuma.

Saldo em conta de pagamento, aquela das carteiras digitais e de muitas fintechs, também não tem cobertura do FGC. A proteção ali é outra: a lei obriga a instituição a manter o dinheiro do cliente separado do patrimônio dela.

O FGC protege contra a quebra da instituição, não contra fraude em que você mesmo transferiu o dinheiro a um golpista.

Em outras palavras, o FGC é um cinto de segurança. Ele funciona dentro do carro homologado. Não serve para quem entrou num veículo sem freio.

Igreja pode ter conta e dízimo por Pix, mas não prometer rendimento

Pode, e isso é comum. Igrejas abrem conta em bancos, recebem ofertas por Pix e usam aplicativos de doação. Nada disso é irregular.

A linha que não pode ser cruzada é outra. Doação é doação: você entrega o dinheiro sem expectativa de retorno financeiro. Investimento é outra coisa: você entrega o dinheiro esperando receber mais depois. Quando alguém mistura as duas lógicas e promete rendimento em nome da fé, o assunto passa a ser financeiro, com as regras e as autorizações que o setor exige.

Uma dica prática. Se a proposta chega por meio da comunidade religiosa, faça as mesmas perguntas que faria a um desconhecido na internet. Quem é a instituição? Tem autorização? Onde o dinheiro será aplicado? Existe contrato? Se a resposta for "confie", você já tem a resposta.

Conclusão: o que fazer para tentar reaver o dinheiro

Se você colocou dinheiro em uma plataforma suspeita, agir rápido faz diferença.

Pare de aportar, mesmo que prometam liberar o saque "depois do próximo depósito".

Guarde tudo: comprovantes de Pix e transferências, mensagens, áudios, contratos, prints do aplicativo.

Registre boletim de ocorrência. No caso de Niterói, foram os registros das vítimas que ajudaram a montar a investigação.

Se o pagamento foi feito por Pix recentemente, procure seu banco e pergunte sobre o Mecanismo Especial de Devolução, o MED, usado em casos de fraude.

Denuncie à CVM, quando houver oferta de investimento, e ao Banco Central, quando a empresa se apresenta como banco sem ser.

Procure orientação jurídica ou a Defensoria Pública para avaliar a recuperação dos valores, especialmente quando há bloqueio judicial de bens.

E, principalmente, não se culpe em silêncio. Quanto mais vítimas falam, mais rápido o esquema é interrompido e maior a chance de outras pessoas não caírem.

O caso do "Banco do Pastor" ainda será julgado, e os investigados têm direito à defesa. Mas a lição financeira já está clara. Rentabilidade muito acima do mercado não é bênção nem sorte: é sinal de risco extremo ou de fraude.

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Fé se deposita em Deus. Dinheiro, só em instituição que o Banco Central reconhece.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.