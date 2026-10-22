Assine
overlay
Início Nacional
Rio

Diretora de presídio é exonerada após comida ser achada em porta-malas

Flagrante ocorreu perto da unidade; servidora alegou repasse a centro religioso

Publicidade
Carregando...
ES
Eduarda Soares
ES
Eduarda Soares
Repórter
22/10/2026 09:48 - atualizado em 22/10/2026 09:50

compartilhe

×
A prisão ocorreu após agentes flagrarem uma grande quantidade de mantimentos estocados no porta-malas do veículo particular da servidora
A prisão ocorreu após agentes flagrarem uma grande quantidade de mantimentos estocados no porta-malas do veículo particular da servidora crédito: Reprodução

A diretora do Instituto Penal Oscar Stevenson, Graça Maria Silva de Souza, perdeu o cargo e foi presa em flagrante na Zona Norte do Rio de Janeiro sob suspeita de desviar comida da unidade prisional. Ela acabou autuada por peculato na 21ª DP (Bonsucesso), além de responder a um processo administrativo disciplinar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A prisão ocorreu após agentes flagrarem uma grande quantidade de mantimentos estocados no porta-malas do veículo particular da servidora, durante uma abordagem realizada nos arredores do presídio, localizado no bairro de Benfica.

O que foi encontrado no carro?

A inspeção no porta-malas do automóvel localizou diversos itens destinados à alimentação da unidade prisional. Entre as mercadorias retiradas do veículo estavam:

  • Carne
  • Frango
  • Peixe
  • Linguiça
  • Queijos
  • Frutas
  • Óleo
  • Leite
  • Café
  • Achocolatados

Como os agentes descobriram o caso?

A apuração começou a partir de denúncias apontando irregularidades no destino dado à comida do presídio. A partir desses relatos, a Corregedoria da Secretaria Estadual de Polícia Penal (Seppen) e a Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen) passaram a monitorar a rotina do local.

Uma equipe de inteligência foi enviada para averiguar a presença do automóvel estacionado perto do estabelecimento penal. A revista no veículo foi realizada diante da própria gestora, momento em que os agentes encontraram o carregamento de comida.

Leia Mais

O que a servidora alegou sobre as mercadorias?

Ao ser questionada pela equipe sobre as notas fiscais dos itens, Graça Maria admitiu que não possuía documentação comprovando a origem dos produtos. Ela declarou que recolheu os alimentos dentro do presídio porque eles não seriam mais aproveitados e justificou que faria a doação da carga para um centro espírita.

Depois da abordagem, a diretora foi conduzida junto com o carro e todos os mantimentos para a delegacia de Bonsucesso. A reportagem não conseguiu localizar os advogados responsáveis pela defesa da servidora.

A Secretaria Estadual de Polícia Penal afirmou em comunicado oficial que "não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pasta reforçou também que atua permanentemente para combater esse tipo de irregularidade na corporação, com ações coordenadas entre a Corregedoria e a área de inteligência.

Tópicos relacionados:

comida diretora presidio rio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay