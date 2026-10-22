Cachorro é resgatado com vida após 5 dias sob escombros

O cão Romário foi retirado com vida dos escombros de uma casa que desabou no bairro Caramujo, em Niterói, na manhã dessa quarta-feira (21). O animal permaneceu soterrado por cinco dias até a conclusão dos trabalhos de busca.

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O Corpo de Bombeiros realizou o salvamento após ser acionado por Pablo Oliveira, tutor do cão e um dos sobreviventes da tragédia. Testemunhas no local relataram que o jovem reconheceu o choro do animal em meio às ruínas e chamou os agentes.

De acordo com um bombeiro civil que acompanhou o atendimento, Romário foi resgatado sem nenhum ferimento aparente.

O que aconteceu com os moradores da casa?



Foto: Reprodução/TV Globo



A construção de três andares desabou no dia 16 de outubro, enquanto Pablo, de 16 anos, e a irmã Beatriz Oliveira, de 25, estavam dormindo. Ambos sobreviveram: Beatriz deixou a unidade de saúde na mesma data, enquanto o adolescente teve alta hospitalar no domingo seguinte (19).

Logo após o desmoronamento, os jovens contaram com a intervenção inicial da prima, filha de Nilce Coelho, tia dos irmãos. Nilce explicou que a filha conseguiu cavar um espaço e manter contato com os dois até o suporte chegar.

"Ela acabou de fazer um curso de bombeiro civil. Ela cavou um buraco e ficou conversando com eles até os bombeiros chegarem", contou Nilce. A mulher relatou ainda que a retirada da jovem ocorreu sem complicações, enquanto "Pablo foi um pouquinho mais difícil de retirar", destacando que ambos foram socorridos conscientes.

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