Cachorro espera dono na porta de hospital mesmo após a morte do tutor

RÁDIO TUPI (RJ) – A história de Faraó, um cachorro que permaneceu por mais de um mês na porta de um hospital em Porto Velho (RO) esperando pelo tutor, emocionou funcionários, pacientes e visitantes do local. O animal continuou no Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II mesmo após o dono morrer em um acidente.

Durante esse período, Faraó recebeu cuidados de pessoas que se sensibilizaram com sua situação. Servidores, pacientes e visitantes passaram a oferecer água, comida e atenção ao cachorro, que mantinha a esperança de reencontrar o tutor.

Aos poucos, a história de lealdade do animal ganhou destaque e despertou uma corrente de solidariedade. Com a repercussão, uma equipe da Prefeitura de Porto Velho realizou o resgate do cão.

Faraó recebe cuidados veterinários

O animal foi levado para a Clínica de Bem-Estar Animal, onde iniciou uma nova etapa de cuidados. No local, Faraó passou por uma triagem clínica, consulta veterinária e exames de sangue para avaliar suas condições de saúde.

De acordo com a prefeitura, a equipe responsável também iniciou os procedimentos para garantir o bem-estar do cão. Faraó será castrado e receberá um microchip de identificação para estar preparado para encontrar uma nova família.

Cachorro busca uma nova chance

Após passar semanas esperando pelo antigo tutor, Faraó agora se prepara para a adoção. Ele participará da próxima Feira de Adoção Animal, realizada na Rua do Lazer, em Porto Velho.

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O evento reúne diversos animais resgatados pela Clínica de Bem-Estar Animal. Todos recebem acompanhamento veterinário, vacinação e castração antes de serem disponibilizados para adoção. Assim, Faraó e outros animais terão a oportunidade de encontrar famílias dispostas a oferecer carinho e um novo lar.