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Vídeo: cachorro morto é abandonado no lixo e gera revolta nas redes em JF

Nas publicações, internautas lamentaram a cena e cobraram mais respeito aos animais. "Que falta de humanidade", disse uma moradora

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
16/07/2026 00:13

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Animal foi largado no lixo no Bairro Santa Terezinha
Animal foi largado no lixo no Bairro Santa Terezinha crédito: Reprodução

Imagens de um cachorro morto abandonado em meio ao lixo no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, provocaram indignação nas redes sociais. O vídeo começou a circular na segunda-feira (13/7) e gerou uma série de críticas à forma como o animal foi descartado.

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Nas publicações, internautas lamentaram a cena e cobraram mais respeito aos animais. "Que falta de humanidade", escreveu uma mulher. Outra comentou: "Prefiro pensar que ele está dormindo. Que triste!". Uma terceira pessoa desabafou: "Um dia ele foi de alguém. Como pode ser tratado como lixo? É muita maldade".

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Diante da repercussão, o Estado de Minas procurou a Prefeitura de Juiz de Fora para saber quais providências seriam adotadas.

O Executivo explicou que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) estava se deslocando ao local para fazer a remoção adequada do animal. No entanto, antes da chegada da equipe, o cachorro já havia sido recolhido.

Conforme apurado pela reportagem, o corpo do animal foi retirado por uma equipe de proteção animal da cidade.

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Jogar o corpo de um animal no lixo comum é proibido, além de ser considerado crime ambiental e infração sanitária. O descarte inadequado contamina o solo e a água, espalha mau cheiro e atrai vetores de doenças. 

 

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