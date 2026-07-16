Vídeo: cachorro morto é abandonado no lixo e gera revolta nas redes em JF

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Imagens de um cachorro morto abandonado em meio ao lixo no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, provocaram indignação nas redes sociais. O vídeo começou a circular na segunda-feira (13/7) e gerou uma série de críticas à forma como o animal foi descartado.

Nas publicações, internautas lamentaram a cena e cobraram mais respeito aos animais. "Que falta de humanidade", escreveu uma mulher. Outra comentou: "Prefiro pensar que ele está dormindo. Que triste!". Uma terceira pessoa desabafou: "Um dia ele foi de alguém. Como pode ser tratado como lixo? É muita maldade".

Diante da repercussão, o Estado de Minas procurou a Prefeitura de Juiz de Fora para saber quais providências seriam adotadas.

O Executivo explicou que o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) estava se deslocando ao local para fazer a remoção adequada do animal. No entanto, antes da chegada da equipe, o cachorro já havia sido recolhido.

Conforme apurado pela reportagem, o corpo do animal foi retirado por uma equipe de proteção animal da cidade.

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Jogar o corpo de um animal no lixo comum é proibido, além de ser considerado crime ambiental e infração sanitária. O descarte inadequado contamina o solo e a água, espalha mau cheiro e atrai vetores de doenças.