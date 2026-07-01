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NOVO MEMBRO DA FAMÍLIA

Casal de corredores encontra cachorro em treino e a adota após 7 km

Cadela de rua não abandonou o casal no treino após receber os primeiros carinhos

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
01/07/2026 10:04

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"Chega nunca": casal de corredores encontra cachorro em treino e a adota após 7 km crédito: Tupi

O que era para ser apenas um exercício de rotina terminou com um novo membro na família. Durante um treino de corrida em um domingo, o casal foi acompanhado por uma vira-lata preta que se recusou a deixá-los, resultando na adoção da cadela, agora batizada de Ximbica.

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O encontro ocorreu em uma avenida movimentada, onde o animal surgiu e passou a seguir os corredores logo após receber os primeiros carinhos. Ao todo, a cachorrinha percorreu cerca de 7 km ao lado da dupla, mantendo o ritmo e a proximidade até a chegada na residência do casal.

Confira o vídeo

Acolhimento e decisão pela guarda definitiva

Diante da situação, Camila e Rodrigo optaram inicialmente pelo acolhimento temporário, oferecendo banho, alimentação e cuidados veterinários. Enquanto tentavam localizar um possível tutor para o animal, a convivência diária acabou transformando o lar provisório em definitivo.

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A trajetória da vira-lata gerou forte engajamento e comoção nas redes sociais. Entre as diversas mensagens de incentivo enviadas pelos seguidores, destacavam-se apelos como "por favor, diz que vocês adotaram ela", refletindo o interesse do público pelo desfecho da história de companheirismo.

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Durante o trajeto filmado pelo casal, o fôlego da cadela chamou a atenção. Em um dos momentos do vídeo, Camila brincou sobre a persistência da vira-lata e a demora para finalizar o percurso, comentando que a dupla "chega nunca na nossa casa" com a nova companhia ditando o passo.

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