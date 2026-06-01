Vídeo: homem desce da moto e corre atrás de cachorro que o perseguia
Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o motociclista decidiu enfrentar um cachorro que costumava persegui-lo
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Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que o motociclista Roberto decidiu enfrentar um cachorro que costumava persegui-lo em Aracaju. Cansado dos ataques constantes do animal durante seu trajeto, o rapaz resolveu descer do veículo e correr atrás do pet para encerrar a confusão.
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Antes da cena, o condutor já havia avisado que não deixaria a situação passar em branco. Roberto afirmou que revidaria a abordagem do bicho da melhor maneira possível. Assim que o animal avançou contra a moto, ele abandonou a direção e partiu para cima do cachorro, que fugiu.
Confira o vídeo
A atitude inesperada do rapaz gerou diversos comentários bem-humorados na internet. Entre as reações, um usuário destacou que o cão foi pego de surpresa pela resposta rápida do motociclista. "Por essa ele não esperava", escreveu um seguidor ao observar a cena.
Outros internautas brincaram com a rotina de vigilância do animal na vizinhança sergipana. Um dos comentários comparou o comportamento do pet a uma vigilância constante, afirmando que a "patrulha canina ronda noturna não descansa nunca".
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A gravação mostra que a tática de Roberto funcionou, transformando o perseguidor em caça em questão de segundos. O episódio se tornou um dos assuntos mais comentados na região devido à quebra de expectativa na interação entre o homem e o cão.