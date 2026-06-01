'Bolo de PlayStation': pai surpreende filho e reação viraliza; veja o vídeo

A celebração de aniversário de 12 anos viralizou nas redes sociais após um pai preparar uma surpresa inusitada para o filho. O vídeo, que já ultrapassou a marca de 20 mil visualizações, mostra a reação emocionante do garoto Bernardo ao descobrir seu presente.

Para surpreender o menino, o pai utilizou uma estratégia criativa: escondeu um videogame dentro de uma estrutura que simulava um bolo. Ao tentar cortar a primeira fatia do doce fake, o menino percebeu a resistência do material, momento em que o objeto foi revelado pelo pai.

O presente oculto era um Playstation, o que levou o jovem às lágrimas instantaneamente. A emoção do aniversariante sensibilizou os internautas, gerando diversas interações. Eu chorei, você chorou, ele chorou, nós tudo chorô, destacou um usuário da plataforma.

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Além do clima de comoção, o registro rendeu piadas sobre a frustração inicial da criança com a sobremesa. Um dos seguidores brincou ao comentar que o garoto entrou em prantos porque teria que comer um PS5 em vez de um bolo.