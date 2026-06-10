Seu cachorro ou gato pode ter rinite; saiba identificar os sintomas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Assim como os humanos, cães e gatos também podem sofrer com rinite, uma inflamação da mucosa nasal que causa desconforto e sintomas respiratórios. Identificar o problema rapidamente é fundamental para garantir o bem-estar do seu animal de estimação e iniciar o tratamento adequado, evitando que o quadro se agrave.

A rinite em pets pode ser alérgica, causada por uma reação a substâncias no ambiente, ou infecciosa, provocada por vírus e bactérias. Embora os espirros sejam o sinal mais evidente, outros sintomas ajudam a compor o diagnóstico e merecem atenção dos tutores.

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Quais são os principais sintomas?

Observar o comportamento do animal é o primeiro passo para identificar um problema de saúde. No caso da rinite, os sinais costumam ser claros e persistentes. Fique atento se o seu cachorro ou gato apresentar algum dos seguintes sintomas:

Espirros constantes: crises de espirros que ocorrem várias vezes ao dia, com ou sem motivo aparente.

Secreção nasal: pode ser clara e líquida (rinorreia serosa), típica de alergias, ou espessa e amarelada/esverdeada, indicando uma infecção.

Coceira no focinho : o pet pode esfregar o nariz no chão, em móveis ou com as próprias patas na tentativa de aliviar o incômodo.

Respiração ruidosa: sons de ronco ou chiado ao respirar, mesmo quando o animal está em repouso, indicam obstrução nasal.

Olhos lacrimejantes: a inflamação nasal pode afetar os ductos lacrimais, causando lacrimejamento excessivo.

Perda de apetite: a congestão nasal dificulta o olfato, o que pode diminuir o interesse do animal pela comida.

O que pode causar a rinite em pets?

A causa mais comum da rinite é a alérgica. Assim como nós, os animais podem desenvolver sensibilidade a diversos alérgenos presentes no dia a dia. Entre os principais gatilhos estão o pólen de plantas, ácaros, mofo, fumaça de cigarro e produtos de limpeza ou aromatizadores de ambiente com cheiros fortes.

Outras causas incluem infecções virais, bacterianas ou fúngicas, a presença de corpos estranhos no nariz (como pequenos pedaços de grama), problemas dentários que afetam a cavidade nasal e, em casos mais raros, tumores.

Diagnóstico e tratamento

Ao notar os sintomas, é essencial levar o animal a um médico veterinário. Apenas um profissional pode confirmar o diagnóstico, investigando a causa do problema para descartar doenças mais graves. O exame clínico é o primeiro passo, podendo ser complementado por exames de imagem, como radiografias, ou coleta de material para análise.

O tratamento varia conforme a origem da rinite. Em casos alérgicos, o foco é identificar e afastar o alérgeno do ambiente. O veterinário também pode prescrever anti-histamínicos ou anti-inflamatórios para aliviar os sintomas. Se a causa for uma infecção bacteriana, o uso de antibióticos será necessário. Em alguns casos, sessões de nebulização (inalação) podem ser recomendadas para ajudar a desobstruir as vias nasais e aliviar o desconforto respiratório.

Lembre-se: o acompanhamento profissional é indispensável. Ao primeiro sinal de desconforto respiratório no seu pet, não hesite em procurar um médico veterinário de sua confiança.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.