Ciclista mineiro resgata cachorro abandonado sob 37 ºC em estrada de terra e o leva no colo por 5 km

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O ciclista João Carlos Vieira, conhecido como Jotta Vieira, resgatou um cachorro abandonado sob o calor de cerca de 37 ºC em uma estrada de terra em Goiás. O morador de Pedra do Indaiá, no Centro-Oeste de Minas Gerais, viajava pelo Cerrado quando encontrou o animal debilitado e com sede.

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O encontro aconteceu no sábado (11), por volta das 14h. Jotta parou a bicicleta, ofereceu água com uma garrafinha e gravou a ação. Em seguida, percorreu cerca de cinco quilômetros com o animal no colo até Santo Antônio de Goiás.

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O ciclista agiu por um motivo central: a preocupação com o estado do animal. Ele sabia da impossibilidade de manter o pet na bicicleta durante o trajeto. “Para mim seria muito difícil carregar ele ao longo da viagem. Não seria confortável para ele, e não teria o suporte adequado para ele viajar confortável”, afirmou Jotta.

Adoção em Santo Antônio de Goiás

Ao chegar à cidade, Jotta parou para tomar café. Pessoas no estabelecimento notaram o cachorro, chamado provisoriamente por ele de “cãozinho”. Uma cliente se interessou pelo animal e assumiu a adoção para prestar os cuidados necessários.

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Com a repercussão nas redes sociais, Jotta retornou ao município no dia seguinte para confirmar o acolhimento. “Eu passei pela cidade, e o compromisso que fiz de voltar foi para realmente saber, diante da repercussão que teve, se a pessoa teria levado ele para cuidar, como tinha me dito no dia anterior. E sim, ela levou. Fiquei muito feliz com a notícia”, relatou.