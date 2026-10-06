Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Agora apoiador, Caiado já desferiu fortes críticas e ofensas a Flávio Bolsonaro

Com 2,6 milhões de votos, Caiado se torna peça-chave para 2026; relembre as farpas trocadas com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
06/10/2026 13:53 - atualizado em 06/10/2026 13:55

compartilhe

×
Agora apoiador, Caiado já desferiu fortes críticas e ofensas a Flávio Bolsonaro
Ronaldo Caiado, que teceu duras críticas a Flávio Bolsonaro, vai apoiar o candidato crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Após receber 2.605.148 votos, o que representa 2,18% dos votos válidos para presidente nas eleições de 2026, Ronaldo Caiado (PSD) se tornou alvo de uma aproximação de Flávio Bolsonaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O movimento ocorre apesar do histórico de críticas públicas feitas por Caiado ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em diversas ocasiões, o ex-candidato do PSD usou as redes sociais e entrevistas para atacar o adversário.

Leia Mais

Relembre as críticas

Em 23 de setembro, Caiado criticou Flávio Bolsonaro e Lula por cancelarem a participação em um debate. “Sem debate, o eleitor vota às cegas, e é exatamente isso que Lula e Flávio, os dois mais rejeitados e fujões, querem”, escreveu no X.

Para ele, os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto estavam “enclausurados e com medo de encarar os escândalos de frente”.

Na mesma ocasião, Caiado questionou diretamente o adversário: “Como Flávio justificaria o caso ‘Dark horse’, as emendas para milicianos e a ligação com o dono do Banco Master? É hora de sair da toca e encarar o debate sem jogo sujo”.

O escândalo do Banco Master voltou a ser pauta no dia seguinte. “Quem tem teto de vidro não pode jogar pedra nos outros, Flávio”, publicou Caiado em 24 de setembro. O comentário se referia a uma viagem de Flávio com a família em um jatinho do dono do banco, em janeiro de 2025.

“Voar no jato do Vorcaro, receber dinheiro e jantar com quem lesou milhões de aposentados não é coincidência, é cumplicidade”, completou. Sobre o caso, o ex-governador de Goiás também afirmou: “O cerco está se fechando. Ainda dá tempo de contar a verdade e explicar o inexplicável”.

Durante a campanha, para se distanciar de Flávio Bolsonaro, Caiado o atacou no horário eleitoral e em entrevistas. “Tanto faz roubar com a mão esquerda ou a direita: quem rouba é ladrão”, afirmava o governador.

A mesma ideia foi repetida na sabatina do SBT no final de agosto. “Quem roubou com a mão esquerda ou com a direita não pode dizer, amanhã, que tem autoridade para combater o crime”, declarou na ocasião.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

caiado eleicoes eleicoes-2026 flavio-bolsonaro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay