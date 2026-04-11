Como Caiado pretende se diferenciar de Flávio Bolsonaro

A pré-campanha de Ronaldo Caiado reconhece os desafios para consolidar viabilidade eleitoral, mas aposta em um nicho específico: eleitores que realmente rejeitam tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro.

O entorno do ex-governador de Goiás já começou a desenhar a estratégia para diferenciá-lo do filho do ex-presidente. Nesta semana, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que tirar votos de Flávio tende a ser mais fácil.

A ideia é apresentar Caiado como gestor experiente, em contraste com Flávio, cuja trajetória política como deputado estadual e senador sempre esteve vinculada à imagem do pai, Jair Bolsonaro.

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A campanha também pretende reforçar a narrativa de que, se os Bolsonaro soubessem governar, ainda estariam no poder. Episódios como as motociatas e os cercadinhos de Jair devem ser relembrados, além da provocação direta sobre qual legado político próprio Flávio Bolsonaro construiu.