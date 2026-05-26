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‘Ponha a cara’: aliados pressionam Caiado diante da crise de Flávio Bolsonaro

Nos bastidores, lideranças da centro-direita dizem que ex-governador de Goiás parece ainda não ter entrado de vez na disputa presidencial

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
26/05/2026 09:22

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‘Ponha a cara’: aliados pressionam Caiado diante da crise de Flávio Bolsonaro
‘Ponha a cara’: aliados pressionam Caiado diante da crise de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Aliados de Ronaldo Caiado têm cobrado que o pré-candidato do PSD “ponha a cara” de vez e entre para valer na disputa presidencial.

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A avaliação no entorno do ex-governador de Goiás é a de que novos fatos envolvendo Flávio Bolsonaro ainda podem surgir, e que, por isso, é preciso ocupar espaço desde já.

Entre os mais próximos de Caiado, a leitura é a de que Flávio perdeu fôlego junto ao eleitorado de centro diante da crise envolvendo Daniel Vorcaro, enquanto a rejeição a Lula segue elevada.

Sob reserva, interlocutores do governador disseram à coluna “estranhar” o fato de Caiado ainda não ter assumido o protagonismo entre os nomes da centro-direita, dando brecha, inclusive, para uma candidatura de Aécio Neves.

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“Enquanto a direita não se redefine, Lula ganha força. Não dá para esperar nada da família Bolsonaro: eles não vão migrar para ninguém, preferem morrer abraçados ao Flávio do que olhar para os lados”, afirmou um aliado.

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