‘Ponha a cara’: aliados pressionam Caiado diante da crise de Flávio Bolsonaro
Nos bastidores, lideranças da centro-direita dizem que ex-governador de Goiás parece ainda não ter entrado de vez na disputa presidencial
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Aliados de Ronaldo Caiado têm cobrado que o pré-candidato do PSD “ponha a cara” de vez e entre para valer na disputa presidencial.
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A avaliação no entorno do ex-governador de Goiás é a de que novos fatos envolvendo Flávio Bolsonaro ainda podem surgir, e que, por isso, é preciso ocupar espaço desde já.
Entre os mais próximos de Caiado, a leitura é a de que Flávio perdeu fôlego junto ao eleitorado de centro diante da crise envolvendo Daniel Vorcaro, enquanto a rejeição a Lula segue elevada.
Sob reserva, interlocutores do governador disseram à coluna “estranhar” o fato de Caiado ainda não ter assumido o protagonismo entre os nomes da centro-direita, dando brecha, inclusive, para uma candidatura de Aécio Neves.
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“Enquanto a direita não se redefine, Lula ganha força. Não dá para esperar nada da família Bolsonaro: eles não vão migrar para ninguém, preferem morrer abraçados ao Flávio do que olhar para os lados”, afirmou um aliado.