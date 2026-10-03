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Clara de ovo: veja maneiras deliciosas e práticas de aproveitá-la na cozinha
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As claras cruas que foram separadas cuidadosamente das gemas podem ser mantidas na geladeira em recipiente limpo e bem fechado. O ideal é identificar a data para não esquecer quando foram armazenadas. Também é importante evitar qualquer contato com a casca do ovo. Foto: Imagem gerada por i.a
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Se não houver previsão de uso imediato, as claras podem ser congeladas. Uma ideia prática é armazená-las em pequenas porções, indicando no recipiente quantas claras foram colocadas. Depois, basta descongelá-las na geladeira antes da utilização. Foto: Imagem gerada por i.a
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Um dos destinos mais conhecidos das claras é o merengue, preparado ao incorporá-las ao açúcar. Quando batidas, suas proteínas ajudam a formar e estabilizar uma espuma cheia de pequenas bolhas de ar. A mistura serve de base para suspiros e diversas sobremesas. Foto: Imagem gerada por i.a
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A pavlova também transforma claras em uma sobremesa vistosa. Sua base de merengue costuma ficar crocante por fora e mais macia no interior, sendo tradicionalmente acompanhada por creme e frutas. É uma ótima maneira de aproveitar várias claras de uma vez. Foto: Imagem gerada por i.a
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Há bolos preparados principalmente com claras batidas, responsáveis por deixar a massa mais leve e aerada. O famoso angel food cake, popular nos Estados Unidos, é um exemplo. Mas também existem receitas mais simples de bolo de claras para aproveitar as sobras da cozinha. Foto: Imagem gerada por i.a
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Os coloridos macarons franceses têm claras entre seus ingredientes fundamentais. Elas são batidas para formar o merengue que depois é combinado, geralmente, com farinha de amêndoas e açúcar. O preparo exige precisão, mas transforma as sobras em um doce sofisticado. Foto: Imagem gerada por i.a
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As claras podem ser usadas em omeletes, combinadas com legumes, ervas, queijos e outros ingredientes. Também podem complementar ovos inteiros quando se deseja aumentar a quantidade da preparação. Foto: Imagem gerada por i.a
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A clara batida levemente pode funcionar como uma camada de aderência antes da farinha de rosca ou de outras coberturas usadas em empanados. É mais uma possibilidade para aproveitar pequenas quantidades que sobraram de outra receita, evitando o desperdício. Foto: Imagem gerada por i.a
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Alguns coquetéis clássicos utilizam clara de ovo para produzir uma espuma cremosa e modificar a textura da bebida. Entre os exemplos estão diferentes versões de sours. Nesse caso, é especialmente importante utilizar ovos adequadamente manipulados ou claras pasteurizadas Foto: Imagem gerada por i.a