Estética masculina: três cuidados indicados para peles negras

A estética passou a ocupar mais espaço na rotina dos homens, mas nem todo procedimento deve seguir a mesma lógica para diferentes tipos de pele. Maior concentração de melanina, predisposição ao surgimento de áreas escurecidas após inflamações e curvatura dos pelos são algumas particularidades que podem interferir na escolha e aplicação de determinados cuidados em pessoas negras.

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O tema ganha relevância diante do avanço desse mercado: dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps), divulgados em 2025, mostram que os procedimentos realizados no público masculino cresceram 6,3% em 2024 em relação ao ano anterior. A remoção de pelos, por exemplo, aparece entre os não cirúrgicos mais procurados, com mais de 262 mil casos registrados no mundo.

Segundo a médica Angela Helena Perretto, responsável técnica nacional da rede Homenz, compreender como o organismo reage aos estímulos é importante para individualizar os tratamentos. “A melanina é responsável pela pigmentação e pode interferir na resposta a procedimentos que utilizam luz, calor ou promovem renovação cutânea. Já o formato dos pelos também influencia algumas queixas, especialmente na barba. Entender essas diferenças ajuda a definir quais recursos utilizar e como conduzir cada caso”, afirma.

A seguir, a especialista indica três opções de tratamentos para melhorar aspectos da pele que causam incômodo, confira:

1. Depilação a LED permite adaptar a aplicação ao fototipo

Para quem deseja reduzir o crescimento dos pelos, a depilação a LED é uma das alternativas disponíveis. Embora tenha finalidade semelhante à depilação a laser, as tecnologias não são iguais. “A principal diferença está na emissão da luz: enquanto o laser trabalha com um feixe mais concentrado e específico, o LED utiliza diodos emissores de luz, com configurações definidas conforme o equipamento, o fototipo e as características dos fios”, explica.



Essa adaptação é relevante em peles mais pigmentadas, já que a melanina está presente tanto no tecido cutâneo quanto nos pelos. Por isso, tonalidade, cor, espessura dos fios e área escolhida são observadas antes das sessões. “Precisamos considerar a quantidade de pigmento presente no local para definir a aplicação. O objetivo é direcionar a energia ao pelo respeitando as particularidades identificadas inicialmente”, relata a médica.

2. Barba: protocolo pode ajudar a reduzir pelos encravados

Pelos crespos ou mais curvados podem voltar em direção à pele após o corte rente e favorecer o encravamento, uma queixa comum na região da barba. “Analisamos como os fios crescem, a presença de falhas e a recorrência de encravamentos. A partir disso, conseguimos trabalhar a saúde local e favorecer o desenvolvimento mais uniforme da barba”, destaca a profissional.

3. Peeling pode ser adaptado à tendência de hiperpigmentação

Manchas, marcas de acne, oleosidade e textura irregular estão entre as queixas que podem ser tratadas com peelings, responsáveis por promover uma renovação controlada das camadas superficiais. Em peles com maior tendência à hiperpigmentação pós-inflamatória, a intensidade do estímulo merece atenção para não favorecer novas áreas escurecidas.

“Avaliamos o histórico de manchas e ajustamos a substância, a concentração e o tempo de contato. Existem diferentes tipos de peeling, e essa escolha permite trabalhar o tom, suavizar marcas e melhorar a textura de acordo com a necessidade de cada pessoa”, explica Angela.

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