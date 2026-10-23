O que devemos comer para ter a pele mais jovem

A pele é o maior órgão do corpo humano e precisa durar por toda a nossa vida.

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Além de nos manter com aparência jovem e bem cuidada, a pele também beneficia ativamente nossa saúde como um todo. Mas, por ser a barreira entre o nosso corpo e o mundo exterior, ela sofre muito desgaste.

Muitos fatores ambientais contribuem para o envelhecimento da pele, como a poluição do ar, o ozônio e as mudanças climáticas, segundo o professor de dermatologia Jean Krutmann, do Instituto de Pesquisa Leibniz de Medicina Ambiental.

"Há décadas imaginamos que a radiação ultravioleta fosse a principal causa do envelhecimento da pele por razões ambientais. Sabemos que isso não é verdade", explica ele.

"Outros comprimentos de onda contidos na luz solar natural podem contribuir para o envelhecimento, como a luz visível e a radiação infravermelha." E mesmo o aumento da temperatura pode contribuir para o processo, segundo o professor.

E existe simplesmente o tempo. À medida que envelhecemos, perdemos gradualmente colágeno, a proteína que fornece a estrutura da nossa pele, o que pode causar rugas.

Um fator menosprezado que pode ajudar a manter a nossa pele em melhor forma é a nossa alimentação. De gorduras saudáveis até alimentos fermentados que fazem bem para o intestino, aqui estão vários itens que devem ser incluídos na nossa dieta.

1. Verduras, frutas e legumes coloridos

Inúmeras pesquisas indicam que a alimentação rica em alimentos de origem vegetal é importante para manter nossa pele saudável.

Por isso, vale a pena procurar verduras, frutas e legumes coloridos, pois eles contêm poderosos antioxidantes, que ajudam a proteger a pele contra os danos causados pela poluição e pela luz solar.

Cenouras, pimentas e tomates são ricos em carotenoides, como luteína, licopeno e beta-caroteno.

"Eles são armazenados no tecido adiposo e protegem contra os raios ultravioleta", explica o professor de química alimentar Volker Böhm, da Universidade Friedrich Schiller em Jena, na Alemanha.

O filtro solar continua sendo importante, mas Böhm afirma que as pessoas costumam aplicá-lo durante a exposição prolongada em ambiente externo, não todos os dias.

O consumo regular de alimentos ricos em carotenoides fornece "um fator de proteção contra UV básico contínuo de cerca de 2 a 3, o ano inteiro", explica ele.

Acrescentar aos tomates ou cenouras uma pequena quantidade de gordura saudável, como azeite de oliva, ajuda o corpo a absorver esses antioxidantes com mais facilidade.

O beta-caroteno também pode ser transformado em vitamina A, que é importante para o crescimento das células da pele e sua proteção contra infecções.

Os carotenoides podem ajudar as células da pele a produzir ácido hialurônico. Esta molécula ajuda a manter a firmeza e a elasticidade da pele e é encontrada em muitos umectantes e cremes "antienvelhecimento" disponíveis comercialmente.

Os mesmos pigmentos também podem ajudar a estimular o colágeno.

Um pequeno estudo indicou que mulheres que tomaram um suplemento diário de carotenoide por 10 meses exibiram aumento do colágeno e da elastina na pele, sugerindo que ele pode ajudar a evitar a degradação do colágeno.

Descobriu-se também que comer muitas verduras, frutas e legumes coloridos cria "brilho" e oferece à pele aparência mais saudável.

Para obter esses benefícios, é preciso comer esses alimentos de forma consistente, segundo Krutmann.

"Seja qual for o antioxidante que você estiver comendo, para ter proteção contra os efeitos ambientais, normalmente são necessárias oito a 10 semanas até atingir efeitos perceptíveis."

Getty Images A manga é rica em antioxidantes e pesquisas indicam que ela pode reduzir os sinais visíveis do envelhecimento

Descobriu-se que a manga mantém a pele com aparência mais jovem à medida que envelhecemos.

Em um estudo com mulheres pós-menopausa, realizado por Vivien Fam, da Universidade da Califórnia em Davis, nos Estados Unidos, as participantes comeram 85 g de manga quatro vezes por semana, ao longo de 16 semanas. Os pesquisadores concluíram que o tamanho das rugas pré-existentes diminuiu, bem como o surgimento de novas rugas.

Mais pesquisas são necessárias, mas pesquisadores especulam que os efeitos benéficos poderão se dever aos carotenoides, além dos antioxidantes flavonoides e mangiferina. Surpreendentemente, o estudo concluiu que comer cerca de 250 g de manga por dia aumentou as rugas.

Um dos autores da pesquisa, o professor de nutrição Robert Hackman, também da Universidade da Califórnia em Davis, afirma que não se sabe ao certo por que isso aconteceu, mas pode se dever ao alto teor natural de açúcar da manga.

"Nossa proposta é que o açúcar tenha criado alguma lesão das moléculas da pele", explica Hackhan. E, embora o estudo fosse pequeno, pesquisas posteriores ainda não publicadas reproduziram os resultados, segundo ele.

A manga e as frutas cítricas também são ricas em vitamina C, que ajuda na produção de colágeno e também age como antioxidante, que pode proteger a pele contra lesões causadas pelo Sol.

Estudos indicam que a vitamina C pode ajudar a aumentar a hidratação da pele e reduzir sua pigmentação. Por isso, esta vitamina é amplamente empregada em produtos de tratamento da pele e como suplemento, segundo Krutmann.

2. Gorduras saudáveis

Normalmente, não sou fã de nozes e amêndoas. Mas comecei a picá-las e acrescentar às saladas, o que me agradou muito mais do que eu esperava.

Passei a fazer isso porque comer nozes e sementes em boas quantidades pode beneficiar a nossa pele.

Um pequeno estudo controlado randomizado concluiu que as pessoas que comeram amêndoas por 16 semanas apresentaram menos rugas visíveis, em comparação com aquelas que comeram outros tipos de lanche.

A vitamina E, abundante em nozes e sementes, também pode proteger a pele contra lesões celulares e envelhecimento.

A deficiência desta vitamina pode prejudicar a saúde da pele, além de retardar a cura de feridas. E boas fontes incluem amêndoas, avelãs, pinhões e muitas oleaginosas.

As nozes também contêm ácidos graxos ômega-6, que podem fortalecer a barreira da pele que retém a sua umidade.

Outro tipo de gordura saudável que sabemos que faz bem para a nossa pele é o ômega-3, encontrado em peixes oleosos e algas. Os peixes ricos em ômega-3 incluem salmão, sardinha e cavalinha. Estudos pequenos sugerem que eles podem reduzir a sensibilidade da pele ao Sol e, portanto, ajudar a proteger contra lesões solares.

Os peixes gordurosos também ajudam a preservar o colágeno já existente e a reduzir inflamações.

3. Alimentos benéficos para o intestino

Quando a nossa alimentação é variada e rica em produtos frescos, nozes e sementes, os micróbios do intestino se beneficiam e, com eles, a nossa pele.

Isso ocorre porque existe uma conexão complexa entre a pele e a saúde intestinal. Os pesquisadores chamam este relacionamento de "eixo intestino-pele".

Quando ingerimos alimentos diversificados de origem vegetal, os micróbios do intestino liberam compostos com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Eles também afetam a nossa pele, segundo Hackman.

A microbiota intestinal saudável também pode melhorar as condições da pele, fortalecendo o nosso sistema imunológico.

Uma forma de atingir estes benefícios é comer uma ampla variedade de alimentos vegetais.

Eles incluem frutas, legumes, verduras, leguminosas, legumes, grãos integrais, ervas e especiarias, que podem reduzir o estresse, melhorar o sono e proteger contra condições da pele, como a psoríase.

Alimentos fermentados, como o chucrute, kimchi, kombucha e iogurte, também são particularmente benéficos para os micróbios intestinais.

Talvez você não vá parecer ter 30 anos de idade quando estiver na casa dos 60, mas a dieta saudável irá ajudar a sua pele a permanecer saudável ao longo dos anos.

E também não se esqueça de passar o protetor solar.

* Melissa Hogenboom é jornalista da BBC especializada em saúde. Ela pode ser encontrada no Instagram como melissa_hogenboom.



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