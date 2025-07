Melasma, rugas e poros dilatados: como tratar os maiores vilões da pele?

Quem nunca se incomodou com aquela linha de expressão que teima em marcar o rosto, as manchas escuras que surgem após o verão, ou os poros visíveis que deixam a pele sem viço? Para a maioria dos brasileiros, essa tríade — rugas, melasma e poros dilatados — representa as principais queixas nos consultórios dermatológicos. E não é à toa.



“O nosso clima tropical, a alta exposição ao sol, o calor constante e características genéticas fazem com que esses três fatores sejam os maiores desafios de pele no Brasil, tanto para homens quanto para mulheres”, explica a dermatologista Renata Castilho.



Mas, embora cada um tenha causas e tratamentos específicos, é possível cuidar da pele de forma inteligente, prevenir os danos e conquistar uma aparência mais saudável e luminosa. A seguir, você confere um guia completo sobre como lidar com os três vilões mais temidos da pele brasileira.



Rugas: o primeiro sinal do tempo



As rugas são resultado do envelhecimento natural da pele, causado principalmente pela perda progressiva de colágeno e elastina, além da ação repetitiva dos músculos faciais. A boa notícia é que elas podem ser suavizadas e até prevenidas com hábitos adequados e procedimentos indicados.



Principais causas de rugas no Brasil:



Exposição solar sem proteção adequada



Desidratação da pele



Uso excessivo de mímicas faciais (como franzir a testa ou olhos)



Tabagismo e má alimentação



e má alimentação Falta de rotina preventiva antes dos 30 anos



Como tratar de forma eficaz:



Toxina botulínica ( botox ), para rugas dinâmicas de expressão



), para rugas dinâmicas de expressão Bioestimuladores de colágeno para restaurar firmeza e viço

Laser e microagulhamento com radiofrequência para renovação celular



para renovação celular Ácido retinoico e derivados tópicos para estímulo suave em casa



Hidratação profunda e antioxidantes tópicos como vitamina C



“Hoje, a dermatologia evoluiu para protocolos que respeitam a naturalidade. O objetivo não é congelar o rosto, mas suavizar marcas e prevenir o agravamento precoce das rugas”, afirma Renata.

Melasma: o desafio invisível



O melasma é uma condição que se manifesta como manchas escuras, geralmente no rosto, e é desencadeada por uma soma de fatores: exposição solar, predisposição genética, alterações hormonais e até poluição.

“O melasma é muito comum no Brasil, especialmente em mulheres. Mas ele não tem cura definitiva, tem controle. E o sucesso do tratamento depende mais da disciplina diária do paciente do que de soluções milagrosas”, destaca a especialista.



Principais gatilhos do melasma:



Sol e calor (inclusive radiação indireta e calor ambiente)



Oscilações hormonais ( anticoncepcional , gravidez)



, gravidez) Genética



Poluição urbana e estresse oxidativo

Tratamentos mais eficazes atualmente:



Fotoproteção rigorosa todos os dias (FPS alto, filtros físicos, reaplicação regular);



rigorosa todos os dias (FPS alto, filtros físicos, reaplicação regular); Ácidos clareadores sob orientação médica (ácido tranexâmico, ácido glicólico, ácido mandélico);



Sessões de laser específico para melasma (como laser ND Yag Q-Switched);



Peelings químicos suaves para renovação sem agressão;



suaves para renovação sem agressão; Medicamentos tópicos e orais, como antioxidantes e anti-inflamatórios prescritos.



“O erro mais comum é buscar clareamento rápido. O melasma maltratado volta pior. O segredo é foco em controle contínuo e proteção inteligente”, explica a dermatologista.



Poros dilatados: aparência de pele irregular



Poros dilatados são uma queixa estética muito comum, especialmente em quem tem pele oleosa ou mista, predominantes no clima brasileiro.



Os poros não abrem ou fecham como muitos acreditam. O que acontece é uma dilatação pela oleosidade em excesso, perda de colágeno e acúmulo de resíduos na pele. Principais fatores que dilatam os poros:

Excesso de oleosidade



Genética



Envelhecimento da pele (perda de sustentação)



Limpeza inadequada ou exagerada



Falta de renovação celular

Como minimizar e melhorar a textura da pele:

Limpeza adequada sem agressão, duas vezes ao dia



Esfoliação controlada com ácidos suaves (salicílico, glicólico)



controlada com ácidos suaves (salicílico, glicólico) Laser fracionado e microagulhamento para estímulo de colágeno



Tratamentos com retinóides tópicos para regular oleosidade e renovar pele



Bioestimuladores em pontos estratégicos para melhorar a firmeza da pele

A combinação de tratamentos em consultório com uma rotina disciplinada em casa faz toda a diferença na textura da pele e no controle dos poros.

A abordagem inteligente: tratar o conjunto

Na prática clínica, a dermatologista explica que raramente alguém apresenta apenas um desses problemas de forma isolada. Por isso, os tratamentos mais modernos visam protocolos combinados, onde se trabalha hidratação, estímulo de colágeno, controle de manchas e equilíbrio da pele como um todo.

“O rosto envelhece de forma integrada: pele, volume, estrutura óssea. Por isso, o tratamento também precisa ser multidisciplinar. Não adianta suavizar rugas e deixar manchas evidentes, ou melhorar o melasma e manter a pele opaca com textura ruim”, reforça Renata.



Cuidar da pele no Brasil é saúde preventiva, proteção contra o envelhecimento precoce e também autoconfiança. Seja para rugas, melasma ou poros, o ponto chave está em entender a necessidade da sua pele, buscar orientação especializada e manter disciplina diária.



“Quando tratamos a pele de forma planejada e respeitando suas necessidades, conseguimos resultados reais, visíveis e duradouros. O objetivo não é apagar a história da pele, mas preservar sua vitalidade em cada fase da vida”, ressalta a especialista.



