As rugas são as grandes delatoras do processo de envelhecimento da pele. Seja na testa, ao redor dos lábios, na área dos olhos, próximo ao nariz, nas bochechas ou até mesmo no pescoço, o surgimento das marcas tende a causar desconforto estético. Mas as dobrinhas que surgem na pele do rosto não são todas iguais. É comum que termos como “rugas” e “linhas de expressão” sejam usados como sinônimos, mas cada um desses vincos na pele tem características e, logo, tratamentos específicos.

"Nossa pele está posicionada sobre os músculos de forma que o tecido acompanha a musculatura toda vez que realizamos uma expressão facial, formando curvas, vincos e dobras, o que chamamos de linhas de expressão ou rugas dinâmicas", explica Beatriz Lassance, cirurgiã plástica, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

A especialista esclarece que, com o decorrer do processo de envelhecimento, a pele sofre algumas alterações em suas propriedades físicas, com afinamento das camadas do tecido cutâneo e diminuição da qualidade e quantidade das fibras de colágeno e elastina. "Dessa forma, a pele perde sua capacidade de retornar ao estado original após a movimentação da musculatura. Com isso, as dobras na pele passam a ser visíveis mesmo sem a contração muscular, o que dá origem às famosas rugas estáticas”, diz.

Segundo a médica, o principal fator associado ao envelhecimento e, consequentemente, à transformação das linhas de expressão em rugas estáticas é a qualidade da pele, que é afetada por agentes intrínsecos e extrínsecos. Genética, idade e características anatômicas da pele são alguns dos fatores intrínsecos que influenciam nesse contexto. Pessoas negras, exemplifica a profissional, tendem a demorar mais para apresentar rugas estáticas, pois geralmente possuem uma pele mais espessa. O mesmo vale para pessoas de pele oleosa, que têm menor tendência a rugas que pessoas com pele mais seca.

Já o envelhecimento extrínseco da pele é aquele provocado por fatores ambientais que interagem com o tecido cutâneo, causando danos que aceleram o surgimento das rugas estáticas. "A principal causa do envelhecimento é a exposição solar, que é cumulativa. Podemos destacar ainda o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o estresse, a exposição à poluição, a obesidade e a ingestão demasiada de açúcar”, elucida a médica especialista em cosmetologia pelo Instituto BWS, Claudia Merlo.

Com relação ao tratamento, a toxina botulínica é a melhor opção para diminuição das linhas de expressão. “Ao ser injetada na pele, age paralisando a movimentação da musculatura responsável pela formação das linhas de expressão, assim amenizando a aparência dessas alterações e auxiliando na prevenção das rugas estáticas”, explica a dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Paola Pomerantzeff.

Já o tratamento das rugas estáticas pode variar de acordo com sua profundidade. Rugas finas e superficiais, por exemplo, podem ser tratadas através da aplicação de um blend com skinbooster e bioestimulador de colágeno. “Quando associamos o bioestimulador de colágeno ao ácido hialurônico injetável de baixa densidade, criamos um meio favorável para as células produtoras de colágeno, pois uma pele hidratada responde melhor aos estímulos dessas fibras. Com isso, podemos observar redução das rugas com melhora da hidratação e da firmeza da pele”, diz Cláudia Merlo.

“Rugas mais profundas e acentuadas respondem bem ao tratamento com procedimentos como peelings, que aceleram a renovação celular, laser de gás carbônico, que promove poderosa reestruturação da pele, e preenchedores com ácido hialurônico, que, ao contrário do skinbooster, conferem volume e preenchem os vincos, além de também atraírem água para o tecido, conferindo hidratação. Dependendo da gravidade, a cirurgia plástica também pode ser indicada”, complementa Beatriz Lassance.









PREVENÇÃO





Seja qual for o tipo de ruga, o mais importante é a prevenção. O protetor solar, é sabido, é o melhor creme antirrugas que existe. Alguns suplementos que agem de dentro para fora para promover estímulo ao colágeno e atuam como antioxidantes, antiglicantes (revertendo o efeito do açúcar na pele), anti-inflamatórios e nutritivos também são uma opção. “Para prevenção do envelhecimento, podemos indicar In.Cell para nutrição celular, Exsynutriment para estímulo das proteínas de sustentação, FC Oral para efeito anti-inflamatório e Glycoxil para evitar a degradação do colágeno pelo excesso de açúcar e carboidratos”, aponta Maria Eugênia Ayres, gestora técnica da Biotec Dermocosméticos.

A professora de dança Jennifer Gobbi, de 42 anos, cuida da pele desde os 25, incentivada pela mãe, que sempre via diante do espelho rodeada de seus cremes antissinais. Atenção que resultou em uma pele saudável. Com o tempo, inevitavelmente, uma linha de expressão entre as sobrancelhas passou a incomodá-la. Jennifer tem miopia e o ato de franzir a testa pode ter ocasionado a marca antecipadamente.

Aos 33, fez a primeira aplicação de toxina botulínica na região. De lá para cá, nunca parou. Usa o produto a cada seis meses, agora também na área do rosto chamada o terço superior, da parte de baixo dos olhos para cima. E nunca descuidou do skincare, todos os dias, em casa. "A aplicação de botox me dá a sensação de estar sempre descansada. Com as aulas de dança e o esforço aeróbico, sou muito expressiva, e isso acentua a linha", diz.

Para Jennifer, a questão da beleza da mulher é algo que pode esbarrar nas imposições sociais. Existe uma pressão muito grande para que a mulher não envelheça, tem que ser sempre jovem, constata. E Jennifer não se encaixa nesses padrões. "Sou uma mulher de 42 anos, estou na correria do dia a dia, tenho dois filhos, já vivi muitas coisas, e não quero parecer ser quem não sou. Quero me olhar no espelho e me sentir bem comigo mesma, com autoestima elevada e satisfeita. Não obrigatoriamente aparentar ser mais jovem. Busco meu bem-estar. Quero inspirar outras mulheres a se sentirem felizes com sua idade. Mostrar que você pode, sim, fazer tratamentos estéticos, desde que isso te deixe feliz", declara.

Palavra de especialista

‘‘Saber envelhecer

é uma arte’’

Thiago Martins

biomédico, mestre em medicina estética

“A autoestima e o autocuidado desempenham papel fundamental, principalmente à medida que os anos passam. É natural buscar maneiras de manter uma aparência saudável e descansada, seja através do preenchimento com ácido hialurônico, aplicação de botox ou da realização de outros procedimentos estéticos. É importante enfatizar que essa atenção consigo vai muito além desses procedimentos. O paciente deve manter hábitos de vida saudáveis, como uma dieta equilibrada, prática regular de exercícios físicos, além de ter uma rotina de cuidados com a pele, buscando sempre o equilíbrio emocional e cultivando relacionamentos positivos. Saber envelhecer é uma arte que deve ser encarada com leveza.”

Fique por dentro

O envelhecimento da pele

Rugas e linhas de expressão, que normalmente começariam a aparecer por volta dos 30 anos, podem começar a surgir mais cedo, como, por exemplo, nas marcas de expressão na testa.









É normal ter linhas de expressão com 18 anos?

A maioridade mal chegou e você já está preocupado com o surgimento dos primeiros sinais do envelhecimento na pele. Fique tranquilo, pois entre os 18 e 20 anos, as rugas ainda não aparecem no rosto, mas, mesmo assim, o ideal é já ir prevenindo.





Onde aparecem as primeiras rugas?

Pacientes mais expressivos tendem a começar a marcar mais cedo com alguns pés de galinha, decorrentes da contração do músculo orbicular dos olhos, e rugas na testa, decorrentes da contração do músculo frontal e corrugador do supercílio.





Qual é a diferença entre rugas e linhas de expressão?

As principais diferenças entre as rugas e as linhas de expressão relacionam-se às diferentes causas e a profundidade com que se manifestam na pele. Enquanto as linhas de expressão têm origem predominantemente externa, as rugas possuem causas tanto externas quanto internas.





Com que idade o rosto começa a envelhecer?

Por volta dos 25 anos, os primeiros sinais de envelhecimento começam a ficar aparentes na superfície da pele. Primeiro surgem as linhas finas e, com o tempo, as rugas, a perda de volume e de densidade começam a ficar visíveis.





O que fazer para não ter linhas de expressão?

Usar protetor solar, beber água e comer bem são formas de prevenir rugas e linhas de expressão.





Sou nova e tenho rugas

As rugas são agravadas pelo sol, fumo e alimentação não balanceada. O sol causa o envelhecimento precoce e, como consequência, o surgimento dessas rugas. Fumo e alimentação errada sobrecarregam o organismo, causando envelhecimento generalizado (que inclui as rugas).





Qual tipo de rosto envelhece primeiro?

As áreas próximas aos olhos, acima da sobrancelha e nos zigomas. tendem a ser as primeiras a apresentar flacidez e deixam o semblante mais caído. Portanto, nem só a deficiência de colágeno vai ditar o envelhecimento do rosto. A estrutura óssea, por exemplo, também pode fazer toda a diferença nesse processo.





Quais são os sintomas do envelhecimento precoce?





- Linhas finas na lateral da boca. Essas linhas são conhecidas como “bigode chinês”;

- Linhas de expressão nos olhos e na testa;

- Flacidez no rosto;

- Exposição aos raios solares;

- Poluição;

- Estresse;

- Baixa imunidade;

- Dormir mal.





O que fazer para não ter rugas?

- Durma de barriga para cima. Dormir com o rosto voltado para o travesseiro pode favorecer o surgimento de rugas de expressão, principalmente no queixo, na bochecha, no colo e no pescoço.





- Use óculos de grau;

- Use óculos de sol;

- Não fume;

- Não fique tenso.