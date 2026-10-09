10 alimentos que parecem saudáveis, mas podem ser ultraprocessados; confira

Alimentos com termos como integral, natural, light ou rico em fibras ganharam fama de opções saudáveis. Por isso, muitos aparecem em dietas e viram alternativas para o café da manhã ou os lanches intermediários.

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No entanto, a embalagem dos alimentos não revela tudo sobre a composição do produto. Alguns alimentos com aparência benéfica podem ser ultraprocessados, ou seja, formulações industriais que combinam diferentes ingredientes e aditivos para alterar a textura, a cor, o sabor e a durabilidade.

O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, recomenda priorizar alimentos in natura ou minimamente processados. Entre eles estão frutas, verduras, legumes, feijão, leite, carnes e ovos. Além disso, orienta reduzir o consumo de ultraprocessados.

Para fazer escolhas mais conscientes, vale conferir a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Afinal, expressões de destaque na embalagem não garantem que o produto tenha uma composição simples.

Dez produtos que exigem atenção no rótulo

1. Granola

A granola pode reunir cereais, sementes e oleaginosas. Entretanto, algumas versões industrializadas recebem grandes quantidades de açúcar, xaropes, gorduras e aditivos.

Por isso, confira os ingredientes antes de comprar. Uma lista extensa, com substâncias pouco comuns em receitas caseiras, pode indicar um produto ultraprocessado. Já uma granola com composição simples pode ser uma opção diferente.

2. Iogurte saborizado

O iogurte natural, feito basicamente de leite e fermentos lácteos, é uma alternativa menos elaborada. Em contrapartida, algumas versões saborizadas contêm açúcar, aromatizantes, corantes e espessantes.

Assim, vale comparar os ingredientes e a quantidade de açúcares entre as opções. O produto com frutas na embalagem, por exemplo, não necessariamente contém uma quantidade significativa da fruta.

3. Pão integral de pacote

A palavra integral não garante que o pão seja pouco processado. Algumas versões industrializadas contêm açúcar, gordura vegetal, emulsificantes e outros aditivos.

Além disso, a proporção de farinha integral varia entre os produtos. Por isso, verifique a lista de ingredientes e observe qual farinha aparece primeiro. O Guia Alimentar inclui certos pães de forma entre os ultraprocessados, dependendo da composição.

4. Barrinha de cereal

Prática para levar na bolsa, a barrinha de cereal costuma ser divulgada como uma opção rica em fibras e energia. No entanto, algumas versões combinam açúcar, xaropes, gorduras e diversos aditivos.

O Ministério da Saúde inclui barras de cereal entre os exemplos de ultraprocessados. Portanto, confira a composição e não se guie apenas pelas imagens de grãos, frutas ou sementes na embalagem.

Veja outros alimentos que parecem saudáveis, mas podem enganar:

5. Cereal matinal

Muitos cereais matinais destacam a presença de vitaminas, minerais e fibras. Apesar disso, algumas formulações contêm açúcar em excesso, corantes e aromatizantes.

A adição de vitaminas não transforma, por si só, um produto ultraprocessado em uma opção equivalente a um alimento natural. Dessa forma, compare a quantidade de açúcar e observe a lista de ingredientes antes de escolher.

6. Peito de peru

O peito de peru costuma ser associado a refeições leves e ao consumo de proteínas. Ainda assim, trata-se de um embutido industrializado que pode conter bastante sódio, conservantes e outros aditivos.

Por esse motivo, não deve ser considerado automaticamente mais saudável apenas por parecer uma alternativa magra. O Ministério da Saúde recomenda evitar o consumo frequente de carnes processadas, como presunto, mortadela e outros embutidos.

7. Suco de caixinha

Imagens de frutas nas embalagens podem transmitir a impressão de que o suco é equivalente à bebida preparada em casa. Entretanto, é importante diferenciar sucos integrais, néctares e refrescos.

Néctares e refrescos podem conter água, açúcar e aditivos, dependendo da formulação. Já um suco 100% fruta tem composição diferente, mas não substitui integralmente a fruta inteira, que oferece fibras em sua estrutura natural.

Portanto, leia a denominação do produto e a lista de ingredientes. Bebidas adoçadas com muitos aditivos merecem atenção especial.

8. Biscoito integral

O biscoito integral pode parecer uma escolha melhor por destacar fibras e cereais na embalagem. No entanto, algumas versões contêm açúcar, gordura vegetal, aromatizantes e outros ingredientes usados na fabricação industrial.

Além disso, a presença de farinha integral não elimina os demais componentes da receita. Para avaliar o produto, confira a quantidade de fibras, açúcares e gorduras e observe a lista completa de ingredientes.

9. Bebida láctea proteica adoçada

As bebidas lácteas com destaque para proteínas podem atrair quem busca praticidade ou deseja complementar a alimentação. Contudo, algumas versões saborizadas contêm açúcares, adoçantes, aromatizantes, espessantes e outros aditivos.

A quantidade de proteína, isoladamente, não determina a qualidade nutricional do produto. Por isso, compare a tabela nutricional e a composição. Também vale observar se a bebida é um iogurte, uma bebida láctea ou outro tipo de produto, pois essas categorias não são iguais.

10. Sopa instantânea

As sopas instantâneas oferecem praticidade, mas podem reunir temperos industrializados, realçadores de sabor, aromatizantes e quantidades elevadas de sódio.

O Guia Alimentar inclui sopas, macarrões e temperos instantâneos entre os exemplos de ultraprocessados. Embora a embalagem possa destacar vegetais ou outros ingredientes, isso não significa que o produto tenha a mesma composição de uma sopa preparada em casa com alimentos frescos.

Como escolher melhor no supermercado?

A principal recomendação é olhar além das expressões destacadas na frente da embalagem. Em primeiro lugar, leia a lista de ingredientes. Em seguida, compare os valores de açúcares, sódio, gorduras e fibras na tabela nutricional.

Também é importante lembrar que nem todos os produtos de uma mesma categoria têm a mesma composição. A granola, o pão integral e o iogurte, por exemplo, podem apresentar diferentes níveis de processamento conforme os ingredientes utilizados.

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De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, a prioridade deve ser uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. Portanto, frutas inteiras, aveia, iogurte natural e preparações caseiras podem ser alternativas para variar o cardápio e reduzir a dependência de produtos ultraprocessados.