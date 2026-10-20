Colecionador compra 34 kg de LEGO usado por R$ 1 mil, mas descobre no lote um navio de Piratas do Caribe que sozinho é avaliado em mais de R$ 5 mil

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

No fórum Reddit, o colecionador adulto BakeBagBak compartilhou como encontrou um conjunto raro ao adquirir duas caixas de peças avulsas de LEGO. Ele pagou cerca de 200 dólares, o equivalente a cerca de R$ 1.003,00, por um lote de 34 quilos vendido por peso, sem qualquer garantia prévia sobre o conteúdo.

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Ao separar os itens, o comprador identificou peças específicas da linha "Piratas do Caribe", filme estrelado pelo personagem Jack Sparrow. Entre os componentes estavam cascos de navio, grandes mastros marrons e velas de tecido preto pertencentes ao conjunto 4184 O Pérola Negra.

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Montagem e peças encontradas

Segundo relato, o colecionador reuniu os blocos necessários para reconstruir quase totalmente o navio clássico. O volume continha peças suficientes até para iniciar a montagem de um segundo exemplar da mesma embarcação.

A principal ausência no pacote foi a minifigura de Davy Jones. Apesar dessa falta, o lote continha diversos outros bonecos, incluindo figuras da franquia "Star Wars", o que cobriu o custo financeiro inicial da compra.

Valorização no mercado secundário

Lançado em 2011, o conjunto LEGO 4184 O Pérola Negra deixou de ser produzido em 2012 e se tornou um item cobiçado por colecionadores. A caixa original reúne 804 peças e seis minifiguras inspiradas na franquia Piratas do Caribe. Na época do lançamento, o produto custava US$ 99,99, o equivalente a aproximadamente R$ 501 na cotação de 20 de outubro de 2026. Atualmente, o valor de mercado estimado pela plataforma Brickfact chega a € 1.127,90, cerca de US$ 1.265 ou R$ 6.356, considerando as taxas de câmbio da mesma data.

Os preços de revenda variam de acordo com a conservação, a presença da embalagem original e a quantidade de peças disponíveis. Levantamentos de plataformas especializadas mostram diferenças importantes entre exemplares lacrados e usados:

Unidades novas e lacradas podem alcançar aproximadamente US$ 1.149, cerca de R$ 6.475, segundo a BrickEconomy.

Exemplares usados e completos aparecem avaliados em torno de US$ 450 a US$ 459, o equivalente a aproximadamente R$ 2.535 a R$ 2.585, conforme estimativas da BrickPicker e da PriceCharting.

A minifigura de Davy Jones, vendida separadamente, foi avaliada em cerca de US$ 234,47, aproximadamente R$ 1.321, segundo a Brickonomics.

As seis minifiguras do conjunto, consideradas em conjunto, somam cerca de US$ 376,66, o equivalente a R$ 2.122, de acordo com a mesma plataforma.

Os valores em reais são conversões aproximadas com base na cotação de referência de 20 de outubro de 2026. Os preços efetivos podem variar conforme o estado de conservação, a procura e as condições de cada negociação.

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Opção moderna em catálogo

Quem busca o navio pirata sem garimpar lotes antigos dispõe do conjunto Icons 10365, chamado “Le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow” (O navio pirata do Capitão Jack Sparrow), lançado em 2025. Desenvolvido para o público adulto como peça de exibição, esse modelo traz 2.862 peças e oito figuras, vendido por 349,99 euros na loja oficial da marca.