Objetos de 'Tubarão', 'Exterminador do Futuro' e 'Star Wars' irão a leilão nos EUA

Um arpão de "Tubarão", uma jaqueta de "Exterminador do Futuro" e peças icônicas da saga "Star Wars" estão entre os mais de 1.500 objetos do cinema e da televisão que serão leiloados no fim de março em Los Angeles.

Os lotes, que também incluem o Mapa do Maroto dos filmes de "Harry Potter", têm um valor estimado conjunto de 9 milhões de dólares (R$ 46,5 milhões, na cotação atual), segundo a Propstore, a casa de leilões que organiza a venda.

A coleção irá a leilão durante três dias a partir de 25 de março, com lances presenciais apenas no primeiro dia no Petersen Automotive Museum de Los Angeles. Uma seleção dos artigos será exibida em 11 de março no hotel The Maybourne Beverly Hills.

Entre os objetos principais está a cabeça do droide C-3PO usada por Anthony Daniels em "O Império Contra-Ataca" (1980), com preço estimado entre 350.000 e 700.000 dólares. O objeto conserva sua fiação original e uma antena frontal incomum.

Também irá a leilão o cabo do sabre de luz associado a Luke Skywalker (Mark Hamill) e Rey (Daisy Ridley) em "O Despertar da Força" (2015), avaliado em até 100.000 dólares.

Do clássico "Tubarão" (1975), o arpão empunhado por Quint (Robert Shaw) e Matt Hooper (Richard Dreyfuss) poderia alcançar os 500.000 dólares. O item é oferecido juntamente com a vara e o molinete de Quint, avaliados em US$ 150.000.

Outra peça de destaque é a jaqueta do androide T?800 (Arnold Schwarzenegger) em "O Exterminador do Futuro" (1984), com sangue cenográfico e falsos impactos de bala, avaliada entre 75.000 e 150.000 dólares.

A venda também inclui peças de "Gladiador" (2000), entre elas o capacete e a máscara de Maximus (Russell Crowe), que poderiam chegar a 250.000 dólares. O Mapa do Maroto da saga "Harry Potter" completa a lista de objetos de maior destaque, com valor estimado de até 80.000 dólares.

Segundo a Propstore, a participação internacional, cada vez mais ativa on-line, está ampliando o mercado global de colecionadores.

