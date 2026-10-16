Cinemark promove Temporada do Terror com ingressos a partir de R$ 13
Programação reúne sete filmes de terror até o dia 21 de outubro; além de sessões especiais de Halloween serão realizadas no dia 31
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Os fãs de filmes de terror poderão rever clássicos do gênero nas telonas durante a Temporada do Terror 2026, promovida pela Cinemark. A programação ocorre até 21 de outubro, com ingressos a partir de R$ 13, e terá uma edição especial no dia 31, em comemoração ao Halloween. Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a programação será exibida em três unidades da Cinemark: Diamond Mall e BH Shopping, na capital, e Partage Shopping Betim, em Betim.
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A iniciativa reúne sete produções de diferentes épocas, entre clássicos do horror e títulos mais recentes. A programação inclui “A Hora do Pesadelo” (1984), “Carrie, a Estranha” (1976), “Corra!” (2017), “Os Pássaros” (1963), “O Exorcista” (1973) e “Cara-de-Barro” (2026).
Cada filme terá um dia específico de exibição ao longo da semana. Os ingressos para sessões 2D custam a partir de R$ 13 de segunda a quarta-feira e de R$ 17 de quinta-feira a domingo. Os preços podem variar de acordo com o cinema e o formato da sessão.
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A campanha também inclui combos promocionais em parceria com a Fanta Mistério e a Fini, com opções de pipoca e doces. No dia 31 de outubro, a rede terá preços especiais para sessões selecionadas de filmes de terror.
Realizada anualmente desde 2023, a Temporada do Terror começou como uma programação especial de Halloween e passou a integrar o calendário de eventos da Cinemark. A proposta é levar clássicos e produções recentes do gênero de volta às salas de cinema, com preços promocionais.
A pré-venda dos ingressos começou em 1º de outubro, pelo site e aplicativo da rede. A disponibilidade dos filmes, horários e valores deve ser consultada nos canais oficiais da Cinemark.
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Confira a programação da Temporada do Terror 2026
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16/10 (sexta-feira): “A Hora do Pesadelo” (1984)
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17/10 (sábado): “Carrie, a Estranha” (1976)
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18/10 (domingo): “Corra!” (2017)
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19/10 (segunda-feira): “Os Pássaros” (1963)
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20/10 (terça-feira): “O Exorcista” (1973)
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21/10 (quarta-feira): “Cara-de-Barro” (2026)
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31/10 (sábado): Especial de Halloween, com sessões selecionadas.