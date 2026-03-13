A sexta-feira 13 no cinema: 5 filmes de terror para maratonar na data

A data mais supersticiosa do calendário chegou. Esta sexta-feira, 13 de março, é o convite perfeito para apagar as luzes, preparar a pipoca e mergulhar em uma maratona de filmes de terror. A data, que desperta tanto fascínio quanto receio, tornou-se um prato cheio para o cinema explorar nossos medos mais profundos.

Seja você fã de clássicos com assassinos mascarados ou de terrores psicológicos que mexem com a mente, há sempre uma boa opção para entrar no clima. Para ajudar na escolha, preparamos uma lista com cinco títulos que prometem muitos sustos e uma noite inesquecível.

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5 filmes de terror para a sua maratona

1. “Sexta-Feira 13” (1980)

Começar pelo filme que transformou a data em um ícone da cultura pop é quase uma obrigação. A história acompanha um grupo de monitores em um acampamento de verão que são caçados um a um. A atmosfera de suspense e as mortes criativas estabeleceram um padrão para o gênero slasher e deram origem à icônica franquia que posteriormente consagraria Jason Voorhees como um dos maiores vilões do terror.

2. “O Iluminado” (1980)

Para quem prefere uma tensão crescente, este clássico é a pedida certa. Baseado na obra de Stephen King, o filme mostra a jornada de um escritor que aceita um trabalho como zelador em um hotel isolado durante o inverno. Aos poucos, forças sobrenaturais e o próprio isolamento o levam à loucura, ameaçando sua família de forma aterrorizante.

3. “Corra!” (2017)

Uma prova de que o terror moderno vai muito além de simples sustos. O filme mistura suspense com uma crítica social afiada ao contar a história de um jovem negro que viaja para conhecer a família de sua namorada branca. O que começa como um encontro desconfortável logo se transforma em um pesadelo que prende a atenção do início ao fim.

4. “A Bruxa” (2015)

Este filme é para quem gosta de terror atmosférico e folclórico. Ambientado na Nova Inglaterra do século 17, ele segue uma família puritana que é banida de sua comunidade e passa a viver perto de uma floresta sinistra. A paranoia e o medo de uma força maligna desconhecida criam uma sensação de pavor constante e duradoura.

5. “Hereditário” (2018)

Considerado um dos filmes mais assustadores dos últimos anos, “Hereditário” explora o luto e os segredos de uma família após a morte da avó. Eventos perturbadores começam a acontecer, revelando um destino sombrio e inevitável. É uma obra intensa, que causa desconforto e fica na memória por muito tempo depois que os créditos sobem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.