Especial Halloween: 8 livros assustadores para entrar no clima de terror

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Vampiros, monstros interdimensionais, criaturas mágicas e jardins assustadores protagonizam histórias que cativam leitores de terror, thriller e fantasia. Para entrar no clima do Halloween, confira oito lançamentos com narrativas arrepiantes.

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As indicações vão dos quadrinhos divertidos ao terror psicológico, prometendo muitas travessuras, medo e sustos para o dia 31 de outubro.

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8 livros de terror para o Halloween

“Não entre nos jardins”

Após a morte de seu tutor, Evander herda uma mansão cercada por segredos. Sem memórias do passado, ele precisa se aliar a Laurie, o neto do homem que o acolheu, para investigar uma morte misteriosa. Neste terror botânico, trepadeiras avançam pela propriedade, e Evander deve descobrir sua origem antes que a vegetação o transforme na próxima vítima. O livro pode ser encontrado na VR Editora e custa R$ 89,90.

“Max Medroso e o acampamento das gargalhadas infinitas”

Max é um herói medroso que precisa enfrentar seu medo de palhaços em um acampamento. Quando seus colegas desaparecem após a chegada do misterioso palhaço Gargalhaço, ele parte em uma missão com parceiros interdimensionais. A aventura aborda coragem, amizade e o uso exagerado da tecnologia. Disponível na Amazon por R$ 63.

“Rowley apresenta: histórias supimpas de terror 2”

Rowley Jefferson, o melhor amigo de Greg Heffley, retorna com 12 contos de terror divertidos. As histórias apresentam fantasmas e criaturas misteriosas, explorando com humor os desafios do crescimento, a amizade e a importância de enfrentar os próprios medos. O título está à venda na Amazon, por R$ 62,93.

“Uma maldição para Samantha”

Banida do mundo mágico, Samantha descobre uma maldição que ameaça os moradores de uma pequena cidade. Enquanto tenta quebrar o encantamento, ela se aproxima de um bombeiro humano e sua filha. A romantasia explora temas como magia, luto e a busca pelo próprio caminho. O livro está na Amazon por R$ 67,92.

“A dama de Gangnam”

Oh Miná, uma famosa apresentadora de TV em Seul, começa a receber ameaças de um stalker. Cartas e ataques físicos a fazem desconfiar de todos. A narrativa explora seu passado e segredos familiares, colocando em dúvida quem é a vítima na perseguição. Disponível na Amazon por R$ 61,93.

“Jovens malditos”

Quatro jovens artistas são convidados para um retiro na Villa Diodati, onde Mary Shelley criou “Frankenstein”. No local, eles encontram regras estranhas, manifestações sobrenaturais e uma morte misteriosa. O horror psicológico sugere que a fundação organizadora pode querer criar monstros de verdade. À venda na Amazon por R$ 74,90.

“Império do vampiro”

Em um mundo dominado por vampiros há quase três décadas, Gabriel de León é o último membro de uma irmandade dedicada a defender os humanos. Metade homem, metade monstro, ele é capturado pelos inimigos que jurou destruir e forçado a contar sua história. O livro pode ser encontrado na Amazon por R$ 100,98.

“Julie Chan está morta”

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Neste thriller psicológico, Julie assume nas redes sociais o perfil de sua irmã gêmea, Chloe, uma influenciadora que morreu em circunstâncias misteriosas. Ela mergulha em um mundo de obsessão por likes, segredos e mentiras que ameaçam sua vida e sua própria identidade. A obra está disponível na Amazon por R$ 62,53.