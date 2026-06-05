Além de “Todo Mundo em Pânico 6”: 7 comédias de terror para maratonar

A estreia de “Todo Mundo em Pânico 6” nos cinemas brasileiros em 4 de junho reacendeu o interesse do público pela mistura de sustos e gargalhadas. O novo filme, que marca o retorno dos irmãos Wayans, Anna Faris e Regina Hall à franquia, é a desculpa perfeita para explorar o gênero conhecido como “terrir”, que usa o humor para subverter clichês do terror.

Se você já garantiu seu ingresso ou está no clima para mais comédia e horror, preparamos uma lista com outros títulos imperdíveis. São filmes que brincam com as regras do terror, oferecendo desde sátiras inteligentes a comédias de ação com monstros.

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7 filmes de comédia e terror para assistir

1. “Zumbilândia”

Neste clássico moderno, um grupo de sobreviventes precisa seguir um conjunto de regras para não virar comida de zumbi. O filme combina ação, um roteiro ágil e muito humor, principalmente na interação entre os personagens. É uma ótima pedida para quem gosta de comédia apocalíptica.

2. “O Segredo da Cabana”

O que começa como um típico filme de terror sobre jovens em uma cabana isolada logo se revela uma engenhosa e hilária crítica ao gênero. O longa desconstrói todos os clichês possíveis e entrega um final surpreendente, ideal para quem adora ver as convenções do terror viradas de cabeça para baixo.

3. “Casamento Sangrento”

Uma noiva precisa sobreviver à noite de núpcias participando de um jogo mortal com a família excêntrica de seu marido. O filme é um suspense afiado com altas doses de humor ácido. A tensão crescente se mistura com situações absurdas, resultando em uma comédia de horror cheia de estilo.

4. “A Morte te Dá Parabéns”

Imagine um filme de assassino em série misturado com a premissa de “Feitiço do Tempo”. Uma estudante universitária revive o dia de sua morte repetidamente até descobrir a identidade de seu assassino. A repetição cria ótimas piadas, enquanto a ameaça do mascarado mantém o suspense.

5. “Todo Mundo Quase Morto”

Considerado um dos melhores filmes do gênero, esta produção britânica acompanha dois amigos que enfrentam um apocalipse zumbi com o humor típico do Reino Unido. O filme satiriza tanto os dramas do cotidiano quanto os filmes de mortos-vivos, criando uma obra original e extremamente divertida.

6. “O que Fazemos nas Sombras”

Em formato de pseudodocumentário, o filme acompanha o dia a dia de quatro vampiros que dividem uma casa. A graça está no contraste entre suas rotinas mundanas, como discutir sobre quem lava a louça, e sua natureza sobrenatural. É uma abordagem criativa e muito engraçada sobre a mitologia dos vampiros.

7. “Tucker & Dale Contra o Mal”

Dois amigos caipiras são confundidos com assassinos psicopatas por um grupo de estudantes universitários. A comédia surge de uma série de mal-entendidos que levam a acidentes cada vez mais bizarros e sangrentos. O filme inverte a lógica do terror tradicional e garante boas risadas com o caos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.