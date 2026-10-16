Cliente vai retirar uma encomenda e compra um bilhete de loteria, mas a situação ganha outro significado quando ele descobre um prêmio de 13 milhões de euros

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Um apostador da região de Centre-Val de Loire faturou 13 milhões de euros no Super Loto Mission Patrimoine em 18 de setembro. O vencedor, que optou pelo anonimato, joga raramente e participa apenas dessa extração anual por apreço aos monumentos franceses.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Há um belo patrimônio na França; é importante apoiá-lo!", declarou o novo milionário em comunicado emitido pela Française des Jeux (FDJ).

Leia Mais

A aposta aconteceu em Bourges, Cher. Ao passar por um ponto de venda para buscar uma encomenda, um cartaz chamou a atenção dele para o sorteio marcado para a mesma noite. Sem planejar o jogo, o homem comprou dois volantes.

Os números marcados no segundo bilhete definiram a premiação: 12, 17, 44, 3, 16 e 10. "Por felicidade, foi a segunda que premiou!", comentou o ganhador.

Planos para o prêmio e rotina

Após conferir o resultado, o apostador pensou em vários esconderijos para o papel premiado, mas decidiu guardá-lo na carteira. O item permaneceu com ele até o momento de validar o montante.

Com o valor em mãos, ele pretende deixar o trabalho atual devido ao desgaste físico das tarefas diárias. A quantia permitirá dedicar tempo a duas atividades de lazer: surfe e restauração de automóveis. O ganhador pretende refletir com calma antes de tomar outras decisões.

Para premiações dessa dimensão, a FDJ oferece acompanhamento exclusivo durante o pagamento. O vencedor precisa validar o comprovante e cumprir as etapas oficiais, mantendo a opção de resguardar a própria identidade.

Apoio à conservação histórica