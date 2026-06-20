Apostador do Rio de Janeiro leva a Mega-Sena ; 7 mineiros acertaram a quina

Uma aposta única e simples, realizada na casa lotérica Rancho de Sorte Loterias, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3021, sorteadas na noite deste sábado (20/6), e receberá R$ 39.427.096,38. Os números foram: 16 – 19 – 22 – 24 – 46 – 58.

Sete apostas mineiras – uma de Belo Horizonte, uma de Betim e uma de Lagoa Santa, ambas da Grande BH, outra de Muzambinho (Sul de Minas), mais uma de Paracatu (Noroeste do estado), outra de Pimenta (Oeste de Minas) e uma de Teófilo Otoni (no Vale do Mucuri) – bateram na trave e acertaram cinco números junto com outros 58 apostadores e cada um levará R$ 30.910,50.

Para o próximo sorteio, na terça-feira (23/6), a Mega-Sena 3022 sorteará o prêmio no valor estimado em R$ 3,5 milhões. Para ganhar, o participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.