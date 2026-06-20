Mega-Sena 3021 e outras loterias: confira os números sorteados (20/6)

A Caixa sorteou neste sábado (20/6), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3021, Lotofácil 3716, Timemania 2406, +Milionária 365 e Dia de Sorte 1228.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (20/6)

Mega-Sena 3021 - R$ 42 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 16 – 19 – 22 – 24 – 46 – 58

Lotofácil 3716 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 11 – 12 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25



Timemania 2406 - R$ 1,5 milhão



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 01 – 07 – 20 – 53 – 59 – 75 – 80



Time do coração: Nova Iguaçu-RJ

+Milionária 365 - R$ 65 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 04 – 06 – 10 – 27 – 32 – 44



Trevos da sorte: 2 – 6

Dia de Sorte 1227 - R$ 1,3 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 04 – 05 – 06 – 13 – 14 – 15 – 30



Mês da sorte: Maio

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.