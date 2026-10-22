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Estilo de Vida

Sementes na alimentação: como ajudam a manter a saúde dos cabelos

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Redação Flipar
  • Linhaça Fonte de ômega-3 e lignanas, contribui para reduzir inflamações no couro cabeludo. Pode ajudar no brilho e na força dos fios quando consumida regularmente.
    Linhaça Fonte de ômega-3 e lignanas, contribui para reduzir inflamações no couro cabeludo. Pode ajudar no brilho e na força dos fios quando consumida regularmente. Foto: Divulgação
  • Chia Rica em proteínas, fibras e minerais, auxilia na nutrição geral do organismo. Com uso contínuo, pode colaborar para fios mais resistentes e hidratados.
    Chia Rica em proteínas, fibras e minerais, auxilia na nutrição geral do organismo. Com uso contínuo, pode colaborar para fios mais resistentes e hidratados. Foto: Doodlart/Pixabay
  • Semente de abóbora - Contém zinco e ferro, importantes para o crescimento saudável dos cabelos. Também é associada ao fortalecimento dos fios e redução da quebra.
    Semente de abóbora - Contém zinco e ferro, importantes para o crescimento saudável dos cabelos. Também é associada ao fortalecimento dos fios e redução da quebra. Foto: Salil Kumar Mukherjee wikimedia commons
  • Semente de girassol Alta em vitamina E, ajuda na proteção das células e do couro cabeludo. Pode contribuir para manter os fios mais saudáveis e com menos danos.
    Semente de girassol Alta em vitamina E, ajuda na proteção das células e do couro cabeludo. Pode contribuir para manter os fios mais saudáveis e com menos danos. Foto: - Imagem de Mustafa shehadeh por Pixabay
  • Gergelim Fonte de cálcio, ferro e antioxidantes, auxilia na saúde capilar. Também pode ajudar na manutenção da cor e no brilho dos cabelos.
    Gergelim Fonte de cálcio, ferro e antioxidantes, auxilia na saúde capilar. Também pode ajudar na manutenção da cor e no brilho dos cabelos. Foto: Divulgação
  • Semente de melancia Rica em magnésio e proteínas, contribui para a estrutura dos fios. Pode ser incluída na alimentação como complemento nutricional.
    Semente de melancia Rica em magnésio e proteínas, contribui para a estrutura dos fios. Pode ser incluída na alimentação como complemento nutricional. Foto: Imagem de Couleur por Pixabay
  • Semente de uva Possui antioxidantes que combatem os radicais livres. Isso ajuda a proteger o couro cabeludo e a qualidade dos fios.
    Semente de uva Possui antioxidantes que combatem os radicais livres. Isso ajuda a proteger o couro cabeludo e a qualidade dos fios. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Genética, hormônios, estresse e saúde geral impactam diretamente os fios.Hidratação, uso de produtos adequados e evitar excesso de química ajudam. Essas práticas potencializam os benefícios vindos da alimentação.
    Genética, hormônios, estresse e saúde geral impactam diretamente os fios.Hidratação, uso de produtos adequados e evitar excesso de química ajudam. Essas práticas potencializam os benefícios vindos da alimentação. Foto:
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