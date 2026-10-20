Cristiano Machado terá mudanças no trânsito a partir de quarta-feira em BH

O trânsito na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, terá mudanças a partir do fim da manhã desta quarta-feira (21), em razão do avanço das obras dos viadutos de ligação com a Avenida Sebastião de Brito, na Região Norte da capital. Os motoristas que seguem no sentido Centro serão direcionados para uma nova pista, enquanto os acessos à Avenida Sebastião de Brito passarão por alterações.

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Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o desvio no sentido Centro é necessário para permitir a implantação dos pilares dos novos viadutos. No sentido bairro, os condutores também terão mudanças nos acessos à Avenida Sebastião de Brito.

As entradas para a Avenida Sebastião de Brito a partir da Cristiano Machado, no sentido bairro, e da Rua Sônia serão interditadas. Para viabilizar os deslocamentos, duas novas faixas de trânsito foram criadas após o cruzamento fechado, permitindo o retorno à Cristiano Machado, no sentido Centro, e o acesso posterior à Sebastião de Brito. O trecho recebeu novos semáforos para organizar o fluxo de veículos.

Mudanças para pedestres e ônibus

A intervenção também prevê novas travessias semaforizadas na Avenida Cristiano Machado. A medida busca garantir a segurança de quem atravessa a via para chegar aos bairros Dona Clara e Primeiro de Maio, aos pontos de ônibus da região e à estação Primeiro de Maio do metrô.

O ponto de ônibus localizado na Avenida Cristiano Machado, na altura do número 8.721, no sentido Centro, foi transferido para a nova pista.

Faixas e placas vão orientar motoristas e pedestres. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, formada pela BHTrans, pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Militar, vão monitorar a região. De acordo com a prefeitura, as condições do tráfego também serão atualizadas nos aplicativos Waze e Google Maps.

Escadaria no Primeiro de Maio será interditada

Outra mudança afetará os pedestres que utilizam uma escadaria para acessar a Rua Joana D’Arc, no Bairro Primeiro de Maio. O trecho será interditado para que a Cemig faça a realocação da rede de energia elétrica. Durante o período, a alternativa será utilizar a Rua Jane Eyre, que faz divisa com a Avenida Cristiano Machado.

A intervenção integra as obras de alargamento da Cristiano Machado entre as avenidas Sebastião de Brito e Waldomiro Lobo. O projeto prevê a construção de uma nova faixa de trânsito no sentido Centro/Bairro, com aproximadamente um quilômetro de extensão.

Para viabilizar a ampliação, serão construídas estruturas de contenção ao longo da avenida, inclusive na área da escadaria. Após a conclusão dos serviços da Cemig, a estrutura será demolida e reconstruída de acordo com o novo traçado da via.

Objetivo é melhorar o trânsito na Região Norte

As intervenções fazem parte do conjunto de obras da PBH na Avenida Cristiano Machado para melhorar a mobilidade na Região Norte de Belo Horizonte.

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O projeto prevê a construção de viadutos no cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito, criando uma ligação em desnível. Segundo a prefeitura, a medida busca aumentar a fluidez do trânsito, reduzir congestionamentos e eliminar gargalos no cruzamento.