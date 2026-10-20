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Fecomércio MG abre mais de 1,1 mil vagas gratuitas em cursos na Grande BH

Oportunidades abrangem esportes, cultura e reforço escolar; inscrições são feitas pelo Aplicativo Sesc em Minas e nas unidades do Sesc

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Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
20/10/2026 16:18

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Fecomércio MG abre mais de 1,1 mil vagas gratuitas em cursos na Grande BH
O Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas oferece mais de 1,1 mil vagas gratuitas em cursos para 2027 crédito: Jair Amaral/EM

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, disponibiliza mais de 1,1 mil vagas gratuitas em cursos para 2027. As oportunidades contemplam as áreas de Educação, Cultura e Esportes na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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As inscrições ocorrem de 21 de outubro a 22 de novembro de 2026. Os interessados podem se cadastrar pelo Aplicativo Sesc em Minas ou presencialmente na Central de Relacionamento das unidades participantes.

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As vagas estão distribuídas nas unidades Sesc Contagem e Sesc Santa Luzia, além de Sesc Floresta, Sesc Santa Quitéria e Sesc Venda Nova, na capital mineira.

Cursos e modalidades disponíveis

As opções atendem diversas faixas etárias nas seguintes áreas:

  • futebol, iniciação esportiva, judô, natação, voleibol e beach tennis;

  • dança livre, danças urbanas, balé baby, balé iniciante e Projeto Criar;

  • reforço escolar em Matemática e Língua Portuguesa para estudantes dos ensinos Fundamental e Médio.

Em determinados cursos, a instituição também concede vale-transporte e lanche aos alunos. Outros dados constam na página https://sescmg.com.br/cursosgratuitos/.

Critérios do Programa Sesc de Gratuidade

As vagas do Programa Sesc de Gratuidade atendem candidatos com renda familiar de até dois salários mínimos por integrante. Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo com Credencial Plena e seus dependentes possuem preferência no processo seletivo.

O Presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas, Nadim Donato, afirmou: “o Programa Sesc de Gratuidade amplia o acesso gratuito de crianças, jovens, adultos e idosos a dezenas de atividades, promovendo bem-estar, lazer, inclusão social e desenvolvimento pessoal. A iniciativa prioriza trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, reforçando o compromisso do Sistema Fecomércio MG com a formação e a qualidade de vida desse público”.

Passo a passo para emitir a Credencial Plena

A Credencial Plena é gratuita e voltada a funcionários com vínculo formal no comércio de bens, serviços e turismo, permitindo a inscrição de dependentes. O documento garante condições diferenciadas e tarifas exclusivas nos serviços do Sesc.

A requisição deve ser feita pelo Portal de Serviços com uso de e-mail. O procedimento requer etapas específicas:

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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