Que tal um novo amigo? Shopping de BH promove evento de adoção de pets

Uma visita ao shopping pode terminar com um novo integrante na família. Nesta sexta-feira (23/10) e neste sábado (24/10), cães e gatos, estarão à espera de um lar no Amidog no Pátio Savassi, em Belo Horizonte. A ação, promovida pelo Multiplique o Bem, hub de iniciativas da Multiplan, é uma oportunidade para quem deseja adotar um animal de estimação e oferecer a ele uma casa, com carinho, cuidado e proteção.

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O evento será no piso G3 do Pátio Savassi e terá horários diferentes nos dois dias. Na sexta, a ação acontecerá das 11h às 19h. Já no sábado, quem quiser conhecer os animais poderá visitar o espaço das 10h às 18h.

Como adotar?

Quem deseja levar um novo amigo para casa precisa apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. Também é obrigatória a presença do responsável pela residência onde o animal irá morar, para confirmar a disponibilidade e a decisão de recebê-lo.

A adoção tem uma taxa de R$ 60 para filhotes vacinados e de R$ 150 para animais adultos castrados e vacinados. Segundo a organização, os valores ajudam as entidades de proteção animal a cobrir parte dos gastos com alimentação, medicamentos, vacinas e castração.

Além de encontrar um novo companheiro, a iniciativa contribui para o trabalho das entidades que cuidam dos animais e buscam famílias para acolhê-los.

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Serviço

Amidog – Ação de Adoção de Pets

Data: 23 e 24 de outubro

23 e 24 de outubro Horários: sexta, das 11h às 19h; sábado, das 10h às 18h

sexta, das 11h às 19h; sábado, das 10h às 18h Local: Pátio Savassi, piso G3 | Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte

Pátio Savassi, piso G3 | Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte Taxa de adoção: R$ 60 para filhotes vacinados e R$ 150 para adultos castrados e vacinados

R$ 60 para filhotes vacinados e R$ 150 para adultos castrados e vacinados Documentos: documento de identificação e comprovante de endereço

documento de identificação e comprovante de endereço Exigência: é obrigatória a presença do responsável pela residência onde o animal irá morar.

*Estagiária sob supervisão