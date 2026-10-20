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NOVO LAR

Que tal um novo amigo? Shopping de BH promove evento de adoção de pets

Amidog reúne cães e gatos adultos e filhotes nesta sexta (23) e neste sábado (24), com taxas que ajudam a custear despesas das entidades de proteção animal

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
20/10/2026 17:11

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Pátio Savassi promove ação de adoção de cães e gatos
Pátio Savassi promove ação de adoção de cães e gatos crédito: Pátio Savassi/Divulgação

Uma visita ao shopping pode terminar com um novo integrante na família. Nesta sexta-feira (23/10) e neste sábado (24/10), cães e gatos, estarão à espera de um lar no Amidog no Pátio Savassi, em Belo Horizonte. A ação, promovida pelo Multiplique o Bem, hub de iniciativas da Multiplan, é uma oportunidade para quem deseja adotar um animal de estimação e oferecer a ele uma casa, com carinho, cuidado e proteção.

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O evento será no piso G3 do Pátio Savassi e terá horários diferentes nos dois dias. Na sexta, a ação acontecerá das 11h às 19h. Já no sábado, quem quiser conhecer os animais poderá visitar o espaço das 10h às 18h.

Como adotar?

Quem deseja levar um novo amigo para casa precisa apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. Também é obrigatória a presença do responsável pela residência onde o animal irá morar, para confirmar a disponibilidade e a decisão de recebê-lo.

A adoção tem uma taxa de R$ 60 para filhotes vacinados e de R$ 150 para animais adultos castrados e vacinados. Segundo a organização, os valores ajudam as entidades de proteção animal a cobrir parte dos gastos com alimentação, medicamentos, vacinas e castração.

Além de encontrar um novo companheiro, a iniciativa contribui para o trabalho das entidades que cuidam dos animais e buscam famílias para acolhê-los.

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Serviço

  • Amidog – Ação de Adoção de Pets
  • Data: 23 e 24 de outubro
  • Horários: sexta, das 11h às 19h; sábado, das 10h às 18h
  • Local: Pátio Savassi, piso G3 | Av. do Contorno, 6061 - São Pedro, Belo Horizonte
  • Taxa de adoção: R$ 60 para filhotes vacinados e R$ 150 para adultos castrados e vacinados
  • Documentos: documento de identificação e comprovante de endereço
  • Exigência: é obrigatória a presença do responsável pela residência onde o animal irá morar.

*Estagiária sob supervisão

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