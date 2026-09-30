Violência contra pets: o guia essencial para identificar e punir agressores

A crescente exposição de pets em redes sociais e câmeras de segurança levanta um debate crucial sobre o bem-estar animal. Embora muitos casos revelem momentos de carinho, outros podem expor situações de risco. Saber identificar e denunciar maus-tratos de forma correta é fundamental, pois a violência contra animais é crime e exige provas concretas para que a lei seja aplicada.

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O processo legal para proteger um animal em situação de vulnerabilidade envolve desde a coleta de evidências válidas até a busca por canais oficiais de denúncia, garantindo que o agressor seja responsabilizado e o pet receba o cuidado necessário.

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O que é considerado maus-tratos a animais?

Maus-tratos a animais são definidos como qualquer ato, direto ou indireto, que cause dor ou sofrimento a animais silvestres, domésticos ou domesticados. A legislação brasileira abrange desde o abandono e a negligência, como a falta de água e comida, até a violência física explícita.

As práticas que podem ser enquadradas como crime incluem:

Manter o animal em locais anti-higiênicos ou que impeçam sua respiração, movimento ou descanso.

Deixar o pet exposto ao sol, chuva ou frio por longos períodos, sem abrigo adequado.

Não oferecer alimentação e água diariamente.

Negar assistência veterinária em caso de doença ou ferimento.

Abandonar o animal em locais públicos ou privados.

Praticar atos de violência física, como espancamento ou mutilação.

Como denunciar violência contra pets?

Ao presenciar uma situação de maus-tratos, o primeiro passo é reunir o máximo de provas possível. A denúncia pode ser feita de forma anônima, mas a apresentação de evidências fortalece a ação das autoridades. O processo correto aumenta as chances de uma intervenção rápida e eficaz.

Registre as evidências: grave vídeos e tire fotos que mostrem claramente a situação do animal. Anote datas, horários e a frequência com que os maus-tratos ocorrem. Procure as autoridades: com as provas em mãos, entre em contato com a Polícia Militar pelo número 190 em casos de flagrante. Você também pode registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia de polícia mais próxima ou por meio de delegacias virtuais. Acione órgãos ambientais: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pode ser contatado através dos canais oficiais disponíveis em seu site. O Ministério Público de seu estado também possui canais para receber esse tipo de denúncia.

Em muitas cidades, também é possível buscar delegacias especializadas em crimes ambientais ou de proteção animal. Além dos canais governamentais, organizações não-governamentais (ONGs) de proteção animal podem oferecer orientação e apoio no processo de denúncia.

Quais provas são necessárias para a denúncia?

Para que a denúncia de maus-tratos tenha validade legal e resulte em uma investigação, é crucial apresentar provas concretas que demonstrem a violência ou negligência. Sem evidências, a ação das autoridades fica limitada.

As provas mais eficazes são:

Fotos e vídeos: registros que mostrem o animal ferido, o ambiente inadequado em que ele vive ou o ato de agressão.

Testemunhas: nomes, endereços e contatos de outras pessoas que presenciaram os fatos e estão dispostas a confirmar a denúncia.

Laudo veterinário: se for possível resgatar o animal com segurança, um laudo de um médico veterinário atestando a condição de saúde, ferimentos ou sinais de negligência é uma das provas mais fortes.

Qual é a punição para quem maltrata animais?

A violência contra animais é crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998). As penas foram endurecidas em 2020 com a aprovação da Lei Sansão (nº 14.064/2020), que alterou a legislação especificamente para casos envolvendo cães e gatos.

A punição para quem pratica maus-tratos contra cães e gatos inclui reclusão de dois a cinco anos, multa e a proibição da guarda. Para outras espécies de animais, a legislação mantém a pena original de detenção de três meses a um ano e multa. Em ambos os casos, se os maus-tratos resultarem na morte do animal, a pena é aumentada de um sexto a um terço.

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*Estagiária sob orientação do editor-executivo João Renato Faria