5 sinais de que um animal pode estar sofrendo maus-tratos perto de você

A repercussão de casos de crueldade contra animais, frequentemente compartilhados em redes sociais, reacende o debate sobre o tema e serve como um alerta de que os maus-tratos nem sempre são explícitos. Muitas vezes, os sinais são sutis e se manifestam na forma de negligência.

Reconhecer esses indícios é o primeiro passo para ajudar um animal em situação de risco. A agressões físicas são apenas a ponta do iceberg. A falta de cuidados básicos, o abandono e o descaso causam tanto sofrimento quanto a violência direta. Ficar atento aos detalhes no comportamento e na condição física de cães e gatos pode fazer a diferença.

1. Condições físicas e aparência

Um dos sinais mais evidentes de negligência é a condição física do animal. Magreza extrema, com ossos visíveis, indica subnutrição. Pelos opacos, com falhas, feridas na pele ou infestação de pulgas e carrapatos também são fortes indicativos de que algo está errado. Preste atenção se o animal parece ter dificuldade para andar ou se mantém em uma posição que sugira dor.

2. Ambiente inadequado

O local onde o animal vive diz muito sobre seu bem-estar. Ambientes sujos, com acúmulo de fezes e urina, e sem proteção contra sol, chuva ou frio são inaceitáveis. A falta de um abrigo adequado expõe o bicho a condições climáticas extremas, comprometendo sua saúde. Verifique também se o espaço é seguro e se não oferece riscos, como objetos cortantes ou substâncias tóxicas ao alcance.

3. Falta de água e comida

Todo animal precisa ter acesso constante a água fresca e limpa, além de alimentação adequada. A ausência de potes de comida ou água, ou a presença de recipientes sujos e vazios, é um sinal claro de descaso. A comida oferecida deve ser apropriada para a espécie e em quantidade suficiente para manter o animal saudável.

4. Comportamento assustado ou agressivo

Mudanças de comportamento podem indicar sofrimento. Um animal que se mostra excessivamente medroso, submisso ou que se encolhe ao menor sinal de aproximação pode estar sendo vítima de violência. Da mesma forma, uma agressividade repentina e constante pode ser uma reação ao medo e ao estresse de um ambiente hostil.

5. Isolamento e confinamento

Manter um animal permanentemente acorrentado, amarrado em um espaço curto ou preso em locais pequenos, como gaiolas ou caixas de transporte, é uma forma de maus-tratos. O isolamento impede que ele se exercite e socialize, gerando estresse, ansiedade e problemas de saúde. A liberdade de movimento é essencial para o bem-estar físico e mental.

Como denunciar

Caso identifique uma ou mais dessas situações, reúna provas como fotos, vídeos e testemunhas, e denuncie. A proteção aos animais é garantida pelo Art. 225 da Constituição Federal, e a prática de maus-tratos é crime previsto pelo Art. 32 da Lei nº 9.605/98. Para cães e gatos, a pena foi aumentada pela Lei nº 14.064/2020, com reclusão de dois a cinco anos. As denúncias podem ser feitas à Polícia Militar (190), em qualquer delegacia de polícia, diretamente ao Ministério Público ou ao órgão ambiental de seu município. Em casos envolvendo animais silvestres, o IBAMA também pode ser acionado.

