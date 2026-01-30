Caso Orelha: o que diz a lei e como denunciar o crime de maus-tratos a animais
Entenda quais são as punições previstas para quem maltrata animais e o passo a passo para registrar uma denúncia
A frequência de casos de maus-tratos a animais no Brasil trouxe à tona uma questão fundamental: essa prática é crime, e a legislação brasileira prevê punições severas para os agressores. Entender o que diz a lei e como agir ao presenciar uma cena de crueldade é o primeiro passo para combater essa prática.
Qualquer ato que cause dor ou sofrimento a um animal, seja ele doméstico, domesticado, silvestre ou exótico, é considerado crime. A principal legislação sobre o tema é a Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605 de 1998), que estabelece as sanções para quem pratica atos de abuso ou maus-tratos, com penas que vão de três meses a um ano de detenção, além de multa.
Um dos mais recentes casos que causaram comoção pública de maus-tratos contra animais foi o ataque brutal ao cão Orelha por quatro adolescentes em Florianópolis (SC), em 4 de janeiro. Orelha, que tinha cerca de dez anos e era cuidado pela comunidade local, foi encontrado ferido por moradores da região e encaminhado para atendimento veterinário, mas precisou ser submetido ao procedimento de eutanásia no dia seguinte.
No dia 27 de janeiro, outro cão comunitário, desta vez da cidade de Abacate (PR), foi morto com um tiro. Segundo informações da Polícia Militar, a bala atravessou o corpo do animal e atingiu os rins. As investigações apontam que o tiro não foi acidental e o responsável pelo disparo teve a intenção de matar.
Em 2020, um avanço importante reforçou a proteção, especialmente para cães e gatos. A Lei Sansão (nº 14.064), motivada pela agressão sofrida pelo animal de mesmo nome que teve as patas traseiras decepadas com um facão em Confins, na Grande BH, alterou a legislação anterior para tornar a punição mais rigorosa nesses casos específicos. A pena passou a ser de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição da guarda do animal.
O que são considerados maus-tratos?
A definição de maus-tratos vai muito além da agressão física direta. A lei abrange diversas condutas que podem prejudicar o bem-estar de um animal. Dentre as práticas consideradas criminosas estão:
-
-
Manter o bicho preso permanentemente em correntes;
-
Deixar o animal em locais pequenos, sem higiene e sem ventilação;
-
Não abrigar o animal do sol, da chuva ou do frio;
-
Deixar de fornecer alimentação e água diariamente;
-
Negar assistência veterinária em caso de doença ou ferimento.
Passo a passo para fazer uma denúncia segura
Ao testemunhar um ato de crueldade, é crucial agir de forma segura e eficaz para garantir que o agressor seja responsabilizado. O primeiro passo é reunir o máximo de provas possível, sempre com cuidado para não se colocar em risco.
Fotografias, vídeos, áudios e contato de outras testemunhas são fundamentais para fortalecer a denúncia. Com as evidências em mãos, o próximo passo é procurar uma autoridade policial. Você pode registrar um Boletim de Ocorrência na delegacia de polícia mais próxima ou, em muitos estados, por meio da delegacia eletrônica.
Para situações de emergência, o telefone 190 da Polícia Militar deve ser acionado imediatamente. Órgãos como as secretarias de meio ambiente e o Ibama, no caso de animais silvestres, também podem ser contatados. A denúncia pode ser feita de forma anônima, garantindo a segurança de quem decide ajudar.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.