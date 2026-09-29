Especialistas em psicologia apontam: escolher pets em vez de filhos pode revelar uma visão de vida que poucos percebem

A decisão de ter animais de estimação em vez de filhos é cada vez mais comum e reflete uma mudança nas prioridades e estilos de vida. Do ponto de vista da psicologia, essa escolha não deve ser vista como uma fuga de responsabilidades ou uma incapacidade de formar laços afetivos profundos.

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Pelo contrário, a opção de construir uma família centrada em pets é influenciada por uma série de fatores pessoais, como carreira, finanças, saúde e valores. Cuidar de um animal é uma forma válida e significativa de exercer o afeto e o compromisso, embora com dinâmicas diferentes da paternidade.

O vínculo com um animal de companhia pode ser uma fonte poderosa de apoio emocional. A teoria do apego ajuda a explicar essa conexão, mostrando que os humanos têm uma necessidade fundamental de segurança e pertencimento, que pode ser parcialmente suprida por um pet. A American Psychological Association já destacou pesquisas que confirmam o papel dos animais em oferecer conforto e confiança.

No entanto, a relação entre ter um animal e o bem-estar mental é complexa. Uma revisão sistemática publicada no periódico Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, por exemplo, analisou diversos estudos e encontrou resultados mistos. Embora a posse de pets tenha sido ligada a um menor isolamento social, os efeitos sobre a solidão não foram conclusivos, indicando que os benefícios podem variar entre as pessoas.

Prioridades pessoais e estilo de vida

Não existe uma única razão para alguém optar por não ter filhos. Para alguns, a paternidade simplesmente não se alinha ao estilo de vida desejado. Para outros, as preocupações com as finanças e as exigências da carreira são determinantes. Há ainda quem simplesmente não sinta o desejo de criar uma criança.

Nesse contexto, cuidar de um animal oferece uma forma de companhia e propósito sem as responsabilidades de longo prazo associadas a um filho. A estrutura de uma rotina com um pet, como horários de alimentação e passeios, também pode ser um fator de atração.

É um erro assumir que essa escolha seja uma tentativa de evitar custos. Embora criar um filho envolva despesas maiores, a posse de um animal também exige um investimento financeiro considerável com alimentação, saúde e cuidados emergenciais.

Vidas com propósitos diferentes

É fundamental entender que a relação com um animal de estimação, por mais forte que seja, não é psicologicamente equivalente à de pai e filho. São vínculos com estruturas e desenvolvimentos distintos, e um não substitui o outro.

A psicologia aponta que a questão mais relevante não é comparar as duas escolhas, mas entender o que cada pessoa valoriza para ter uma vida significativa. Para alguns, a realização vem com os filhos. Para outros, o propósito pode ser encontrado na carreira, em amizades ou no cuidado com os animais.

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A escolha de ter um pet pode ser uma decisão consciente e madura, e não um sinal de que alguém está evitando o compromisso. No fim, o que importa é que as escolhas de cada um estejam alinhadas com seus valores e com a disposição de cuidar com responsabilidade dos seres que dependem deles.