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MG-285: batida entre caminhões de gado e de sorvete mata motorista

Trânsito no local funcionou em meia pista durante os trabalhos de resgate e retirada dos veículos, que terminou somente por volta das 15h

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
20/10/2026 17:37

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Acidente entre dois caminhões na MG-285 deixa um morto e outro ferido na manhã desta terça-feira (20), em Piraúba
Acidente entre dois caminhões na MG-285 deixou um morto e um ferido na manhã desta terça-feira (20), em Piraúba crédito: Divulgação/CBMMG

Um grave acidente foi registrado, nesta terça-feira (20/10), na rodovia MG-285, na altura do km 86, em Piraúba, na Zona da Mata. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por volta das 6h15, dois caminhões bateram de frente, matando um dos motoristas e deixando outro ferido.

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De acordo com o CBMMG, os veículos trafegavam em sentidos opostos. Um dos caminhões, que transportava 50 cabeças de gado, acabou tombando para a pista contrária e atingindo em cheio o outro veículo, pertencente à empresa de sorvetes Sol e Neve. As causas e a dinâmica exata que levaram ao tombamento ainda não foram esclarecidas.

Resgate e atendimento às vítimas

Militares do Pelotão de Bombeiros de Ubá foram acionados para prestar atendimento à ocorrência. O motorista do caminhão de gado não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local. Já o motorista do caminhão de sorvete foi socorrido pelas equipes de emergência e encaminhado a uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde do condutor não foi divulgado.

Remoção dos animais e impacto no trânsito

Além do socorro às vítimas humanas, os bombeiros atuaram na remoção dos animais que ficaram presos na estrutura do caminhão tombado. Das 50 cabeças de gado transportadas, cinco animais morreram no local e outros cinco sofreram ferimentos.

O trabalho de remoção dos animais sobreviventes e a liberação total da pista exigiu que as equipes só concluíssem a ocorrência por volta das 15h.

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Durante todo o período de atendimento e perícia, a rodovia permaneceu funcionando em meia pista, o que causou lentidão e exigiu atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo trecho da MG-285 ao longo do dia.

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