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Mais de 110 cidades de Minas estão em alerta de chuvas intensas

Segundo o Inmet, temporais podem chegar a 50mm/dia; comunicado vale até a meia-noite desta terça-feira (20/10)

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
20/10/2026 16:05

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Inmet emite alerta laranja de tempestade para 12 regiões de MG nesta quinta-feira (15/10)
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e próximos a placas de propaganda crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo para 114 cidades de Minas Gerais, em decorrência do perigo de chuvas intensas. O informe vale até as 23h59min desta terça-feira (20/10).

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Segundo o órgão, a chuva pode variar de 20 a 30mm/h ou chegar a 50mm/dia, com ventos intensos, entre 40 e 60km/h. 

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As precipitações oferecem, porém, baixo risco de corte de energia, de queda galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e próximos a placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. 

Caso necessite de informações, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no 193. 

O que significa as cores dos alertas? 

Alerta amarelo: perigo potencial

Esta cor representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O alerta amarelo é emitido para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Apesar de ser o nível mais baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e pequenos alagamentos. A orientação é ficar atento e evitar atividades ao ar livre em áreas de risco.

Alerta laranja: perigo

O nível laranja indica uma situação de perigo real. As condições incluem chuvas mais fortes, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h.

O risco de danos é maior, com possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos significativos e descargas elétricas. A recomendação é desligar aparelhos elétricos e buscar um local seguro.

Alerta vermelho: grande perigo

Este é o aviso mais grave, indicando fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. O alerta vermelho é acionado para chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhadas de ventos superiores a 100 km/h.

Há grande risco de danos em edificações, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e sérios transtornos para a população. A instrução é seguir as orientações da Defesa Civil e procurar um abrigo seguro.

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Cidades sob alerta amarelo 

As cidades que estão sob alertas são: 

  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Araçuaí
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Cachoeira de Pajeú
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Catuti
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Coronel Murta
  • Crisólita
  • Cristália
  • Curral de Dentro
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Espinosa
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Grão Mogol
  • Ibiracatu
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itaobim
  • Itinga
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lontra
  • Machacalis
  • Mamonas
  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nanuque
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Patis
  • Pavão
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubelita
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • Serra dos Aimorés
  • Serranópolis de Minas
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Umburatiba
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Virgem da Lapa

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