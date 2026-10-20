Mais de 110 cidades de Minas estão em alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo para 114 cidades de Minas Gerais, em decorrência do perigo de chuvas intensas. O informe vale até as 23h59min desta terça-feira (20/10).

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Segundo o órgão, a chuva pode variar de 20 a 30mm/h ou chegar a 50mm/dia, com ventos intensos, entre 40 e 60km/h.

As precipitações oferecem, porém, baixo risco de corte de energia, de queda galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e próximos a placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso necessite de informações, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no 193.

O que significa as cores dos alertas?

Alerta amarelo: perigo potencial

Esta cor representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O alerta amarelo é emitido para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Apesar de ser o nível mais baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e pequenos alagamentos. A orientação é ficar atento e evitar atividades ao ar livre em áreas de risco.

Alerta laranja: perigo

O nível laranja indica uma situação de perigo real. As condições incluem chuvas mais fortes, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h.

O risco de danos é maior, com possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos significativos e descargas elétricas. A recomendação é desligar aparelhos elétricos e buscar um local seguro.

Alerta vermelho: grande perigo

Este é o aviso mais grave, indicando fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. O alerta vermelho é acionado para chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhadas de ventos superiores a 100 km/h.

Há grande risco de danos em edificações, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e sérios transtornos para a população. A instrução é seguir as orientações da Defesa Civil e procurar um abrigo seguro.

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Cidades sob alerta amarelo

As cidades que estão sob alertas são: