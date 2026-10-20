Mais de 110 cidades de Minas estão em alerta de chuvas intensas
Segundo o Inmet, temporais podem chegar a 50mm/dia; comunicado vale até a meia-noite desta terça-feira (20/10)
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo para 114 cidades de Minas Gerais, em decorrência do perigo de chuvas intensas. O informe vale até as 23h59min desta terça-feira (20/10).
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Segundo o órgão, a chuva pode variar de 20 a 30mm/h ou chegar a 50mm/dia, com ventos intensos, entre 40 e 60km/h.
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As precipitações oferecem, porém, baixo risco de corte de energia, de queda galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e próximos a placas de propaganda; e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
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Caso necessite de informações, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no 193.
O que significa as cores dos alertas?
Alerta amarelo: perigo potencial
Esta cor representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O alerta amarelo é emitido para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.
Apesar de ser o nível mais baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e pequenos alagamentos. A orientação é ficar atento e evitar atividades ao ar livre em áreas de risco.
Alerta laranja: perigo
O nível laranja indica uma situação de perigo real. As condições incluem chuvas mais fortes, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h.
O risco de danos é maior, com possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos significativos e descargas elétricas. A recomendação é desligar aparelhos elétricos e buscar um local seguro.
Alerta vermelho: grande perigo
Este é o aviso mais grave, indicando fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. O alerta vermelho é acionado para chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhadas de ventos superiores a 100 km/h.
Há grande risco de danos em edificações, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e sérios transtornos para a população. A instrução é seguir as orientações da Defesa Civil e procurar um abrigo seguro.
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Cidades sob alerta amarelo
As cidades que estão sob alertas são:
- Águas Formosas
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Araçuaí
- Ataléia
- Bandeira
- Berilo
- Berizal
- Bertópolis
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Cachoeira de Pajeú
- Capitão Enéas
- Caraí
- Carlos Chagas
- Catuji
- Catuti
- Chapada do Norte
- Chapada Gaúcha
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Coronel Murta
- Crisólita
- Cristália
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Espinosa
- Felisburgo
- Formoso
- Francisco Badaró
- Francisco Sá
- Frei Gaspar
- Fronteira dos Vales
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Grão Mogol
- Ibiracatu
- Indaiabira
- Itacarambi
- Itaipé
- Itaobim
- Itinga
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jenipapo de Minas
- Jequitinhonha
- Joaíma
- Jordânia
- José Gonçalves de Minas
- Josenópolis
- Juvenília
- Ladainha
- Lontra
- Machacalis
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Monte Formoso
- Montes Claros
- Montezuma
- Nanuque
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Novo Cruzeiro
- Novo Oriente de Minas
- Novorizonte
- Ouro Verde de Minas
- Padre Carvalho
- Padre Paraíso
- Pai Pedro
- Palmópolis
- Patis
- Pavão
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Ponto dos Volantes
- Porteirinha
- Poté
- Riacho dos Machados
- Rio do Prado
- Rio Pardo de Minas
- Rubelita
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Helena de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Jacinto
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- Serra dos Aimorés
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Teófilo Otoni
- Umburatiba
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
- Virgem da Lapa