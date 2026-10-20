UFMG conquista o posto de melhor universidade federal do Brasil em ranking

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi classificada como a melhor universidade federal e a terceira instituição mais bem colocada no país, segundo Ranking Universitário Folha (RUF), divulgado nesta segunda-feira (19/10). No levantamento organizado pelo jornal "Folha de S. Paulo", a instituição subiu uma posição em relação a 2025 e ficou a 0,47 pontos da Unicamp, vice-líder geral. O topo da tabela pertence à USP.

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Em sua 12ª edição, o RUF avaliou 205 universidades públicas e privadas brasileiras. A análise considera cinco indicadores: ensino, pesquisa, mercado de trabalho, inovação e internacionalização. No desempenho setorial, a UFMG ocupa a segunda colocação em mercado, a terceira em ensino, a quarta em pesquisa, a quinta em inovação e a 17ª em internacionalização.

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Avanço histórico no ranking

A evolução contínua da instituição foi destacada pelo Escritório de Governança e Dados Institucionais (EGDI), já que a universidade passou do quinto lugar geral em 2024 para o quarto em 2025, alcançando agora o terceiro posto. Esta é a primeira vez que a UFMG atinge a liderança entre as federais brasileiras no levantamento do jornal paulista.

"É uma curva muito positiva, a Universidade tem subido em diferentes critérios", resume o diretor do EGDI e professor da Fafich, Dawisson Belém Lopes. Conforme os dados do setor, a instituição supera mais de 97% das Ifes em mercado, ensino, inovação e pesquisa, além de 92% no quesito internacionalização.

O avanço no ensino representou o maior salto da universidade, com ganho de nove posições frente ao levantamento anterior. "Chegamos ao segundo lugar nessa dimensão, e nos posicionamos junto com a USP e a Unicamp num pódio muito sustentado, com bom distanciamento em relação ao segundo bloco. É, de fato, um ranqueamento que nos projeta com força no cenário acadêmico nacional", afirma Dawisson Lopes.

Na dimensão mercado, a UFMG garantiu a segunda colocação geral. A avaliação mede a inserção profissional por meio de entrevistas realizadas pelo instituto de pesquisa Datafolha com acadêmicos e empregadores.

Desempenho nos cursos de graduação

O RUF 2026 aferiu o rendimento de 42 carreiras de maior demanda no país, conforme o Censo da Educação Superior de 2024. A UFMG só não oferece o curso de Serviço Social, alcançando índices destacados nas 41 graduações restantes.

Ciências Contábeis obteve a primeira colocação no Brasil. Outras dez carreiras conquistaram o segundo lugar, englobando Arquitetura e Urbanismo, Artes Plásticas e Visuais, Computação, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Publicidade e Propaganda. Entre elas, quatro registraram diferença inferior a um ponto em relação às líderes.

Outras 13 carreiras completam a presença da instituição no top 3 nacional:

Administração de Empresas

Ciências Sociais

Educação Física

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia Elétrica

Farmácia

Filosofia

Letras

Medicina Veterinária

Pedagogia

Psicologia

Química

Relações Internacionais

As outras 17 carreiras da universidade avaliadas pelo levantamento figuram em quarto, quinto, sexto e sétimo lugares no país.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria