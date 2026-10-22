LUX renova linha de sabonetes líquidos com novas fragrâncias

LUX, marca de cuidados pessoais da Unilever, anunciou a renovação completa de seu portfólio de sabonetes líquidos no Brasil. O movimento reúne três frentes: uma fórmula reformulada com o que a empresa chama de triplo cuidado de hidratação com a pele, embalagens com novo conceito visual e a chegada de duas fragrâncias à linha, Morango & Camélia e Chá Branco, desenvolvidas a partir de referências da perfumaria fina e de tendências de mercado. A iniciativa coincide com o marco de 100 anos da LUX no mercado global de beleza e tem como foco o ritual do banho das consumidoras brasileiras.

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Com as estreias, a coleção de sabonetes líquidos passa a contar com sete versões. Às duas novidades somam-se Orquídea Negra, Rosas Francesas, Gardênia e Óleo de Amêndoas, Lavanda e Buquê de Jasmim, variantes que já integravam a linha. De acordo com a empresa, todas as opções, incluindo os lançamentos, mantêm a pele perfumada por até 12 horas após o banho.

Duas novas composições olfativas

A versão Morango & Camélia parte de notas de morango, camélia e lichia, que se unem a um buquê floral de rosa e hibisco. A composição recebe ainda acordes verdes frescos e um fundo de sândalo cremoso. Segundo a marca, o resultado é uma fragrância da família frutal-floral, de rastro sutil e prolongado, pensada para conferir ao banho um caráter mais vibrante e energizante.

O Chá Branco, por sua vez, tem como eixo central o perfil aromático da própria bebida. A ele se associam notas cítricas, a floralidade da frésia e da violeta e uma base de âmbar e almíscar, combinação que, de acordo com a marca, remete a conforto e naturalidade. Nesse caso, o objetivo declarado é oferecer uma experiência de banho mais serena.

Mais glicerina e embalagens redesenhadas

A reformulação vai além da durabilidade do perfume e alcança a composição dos produtos. Conforme informa a empresa, a nova fórmula dos sabonetes líquidos contém oito vezes mais glicerina do que a versão anterior, o que amplia a hidratação e deixa a pele mais macia logo depois do uso. A espuma cremosa completa o conjunto de atributos sensoriais destacados pela fabricante.

A atualização também chegou às embalagens, que passaram a exibir uma estética repaginada e imagens dos ingredientes florais e botânicos associados a cada versão. A intenção, segundo LUX, é que o novo design faça do sabonete um item de destaque na rotina de autocuidado. O redesenho dialoga ainda com a campanha “Sempre Cheirosa com LUX”, que relaciona perfumação, cuidado e protagonismo ao momento do banho.

Escuta da consumidora orienta o relançamento

Marina Ballini, diretora de marketing da Unilever Brasil, associa a renovação ao histórico da marca e ao acompanhamento contínuo das demandas do público. “LUX tem mais de 100 anos de história mundialmente e aprendeu que liderança se constrói ouvindo a consumidora. Todo esse relançamento — que passa por uma fórmula ainda mais hidratante, traz novas embalagens e anuncia as fragrâncias inéditas de Morango & Camélia e Chá Branco — nasceu da combinação entre a nossa escuta contínua do mercado e a nossa paixão por inovação. Queremos que essa evolução seja percebida em cada banho, com produtos que acompanham as novas expectativas e os diferentes momentos da consumidora, oferecendo um ritual de banho sofisticado que valoriza o protagonismo feminino e acompanha as mulheres brasileiras para que elas se sintam sempre cheirosas com LUX”, afirma a executiva.

A linha renovada já pode ser encontrada em farmácias, supermercados e outros pontos de venda em diferentes regiões do país. Os sabonetes líquidos são oferecidos em embalagens de 200 ml, 250 ml, 650 ml e 900 ml.

Com a nova fórmula, o redesenho visual e a ampliação do leque de fragrâncias, LUX atualiza ao mesmo tempo a composição, a apresentação e a variedade de seus sabonetes líquidos. O conjunto de mudanças dá sequência ao processo de transformação que a marca declara manter ao longo de seus 100 anos, com o propósito de acompanhar a rotina de banho das consumidoras brasileiras.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.lux.com.br