



Na sexta-feira, dia 6, tem o Baile de Aniversário do Automóvel Clube de Minas Gerais, a partir das 21h, com jantar, banda show, DJ. Todos o serviço de buffet, jantar e bebidas está incluso no preço no convite, que pode ser adquirido pelo Sympla ou no próprio Clube. Traje passeio completo para os homens e

longo para mulheres.

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Adeus a um amigo Talentoso



Na última quinta-feira nos despedimos do grande fotógrafo Odilon Araújo. Odilon começou como fotógrafo publicitário, e se revelou quando começou a fazer portraits, estilo ao qual se dedicou eqque resultou em várias exposições. A parceria com esta coluna teve início nos anos 1990, fotografando mulheres da sociedade mineira, indicadas por mim, e publicadas a cada domingo a coluna. Depois de 15 anos fizemos uma pausa, e a parceria foi retomada ano passado, com muita alegria. Este ano ele adoeceu, e enquanto esperávamos sua recuperação ele enviou fotos de seu arquivo. Odilon fará falta, não apenas para sua família e amigos, mas para o mercado. Continuaremos a publicar as fotos que ainda temos guardadas, como uma homenagem a ele.

Lançamento



Eduardo Gribel e o filho André Tavares ofereceram esta semana, um requintado jantar, no Instituto Ivo Faria, para lançar o novo empreendimento Villa Aroeira, na praia de Guaiú, na Bahia. O condomínio é pé na areia, com área de loteamento e outra de casas, com serviço de hotelaria. Terá clube, quadras de tênis, beach tênis e lago. O interessante é que será possível comprar casa com sócios, em um esquema muito bem organizado de divisão de datas para ocupação de forma que cada sócio tenha direito a feriado, férias e semanas, todos os anos. Muito bem pensado e organizado.



Noite de autógrafos



Márcia Prudente e Tárcia Gonzales são co-autoras do livro Vidas que inspiram histórias reais, organizado pelas jornalistas Luciana Avelino e Flávia Pressoti. O lançamento foi no Botânico Shopping, na última terça-feira. Em seu capítulo, Márcia conta sua história com a ONG O Proação.



Black Friday



Chega novembro e com ele chega também a ansiedade pelas promoções prometidas na Black Friday. Uma pesquisa apontou que 72,2% dos consumidores querem receber ofertas com antecedência, mas fica o alerta, aproveitem para dar um giro esta semana e pegarem os preços atuais, porque pelas últimas edições, as promoções não são tão verdadeiras assim.



Feito admirável



O corredor mineiro Afonso Cappai, de 82 anos, alcançou 60 mil quilômetros percorridos, o equivalente a uma volta e meia ao redor do planeta. A conquista será comemorada no domingo, 15 de novembro, feriado, às 7h, com uma corrida e caminhada na Lagoa da Pampulha, reunindo pessoas que compartilham sua paixão pela atividade física. Merece aplausos e a animada comemoração.



sessentão



O animado Ronaldo Fraga celebrou seus 60 anos, no último dia 27, em clima de irreverência com festa que traduziu seu universo criativo, entre doses generosas de humor e muita ousadia. Nessa virada de década, o estilista reafirma que envelhecer também é celebrar o desejo, a sensualidade e a liberdade. Ronaldo é o entrevista do podcast deste caderno que avi ao ar neste domingo, às 15h. Veja matéria completa na página XX desta edição. Para assistir o podcast acesse o YouTube @portaluai ou o site em.com.br/feminino-e-masculino

Por ai...

Uma das últimas remanescentes da época de ouro da chamada alta sociedade brasileira, a embaixatriz Laís Gouthier, faleceu (semana passada) prestes a fazer 100 anos. Grande figura da vida social e diplomata brasileira, sempre ao lado do marido, o mineiro e embaixador Hugo Gouthier, ela ajudou a renovar a atuação diplomática do país, unindo cultura, elegância e projeção internacional. No governo JK, o casal atuou em Roma, onde Hugo negociou a compra do histórico Palácio Pamphili para sediar a embaixada brasileira. Eles também foram muito próximos da família Kennedy.

O ator Daniel Satti será o embaixador cultural do Brasil na 19ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), nos Estados Unidos, que começa amanhã, 1º e vai até 5 de novembro. Convidado a participar do evento, ele busca reforçar a importância do intercâmbio cultural e da divulgação da produção artística nacional no exterior. Sua participação conta com apoio do Ministério da Cultura (MinC) e do Fundo Nacional da Cultura (FNC). No dia 6, ele estará em BH com a peça 'O Homem Mais Inteligente da História', no teatro do Centro Cultural Unimed, no Minas Tenis Clube.

A recente edição do Salão Contemporâneo Showroom (no prédio da Bienal, em SP) teve número recorde de marcas premium, transformando o evento no mais importante salão de negócios de moda do país para essa faixa de consumidores. Esse sucesso reflete o trabalho da mineira Flávia Rotondo, que está sempre inovando no assunto. Um exemplo disso é a criação do novo salão ContempoGira (realizado no

início de outubro), iniciativa que ampliou as oportunidades de negócios no mercado da moda nacional.

Com vários mineiros finalistas no prêmio Jabuti nesse ano, merece destaque o ilustrador Nelson Cruz, indicado pelo trabalho no livro Gran Circo. Na realidade, o artista já conquistou essa premiação várias vezes (inclusive com o Livro do Ano em 2021) e indicado outras tantas. Uma trajetória impressionante. Casado com a também ilustradora Marilda Castanha, ele atuou no jornalismo trabalhando no extinto Diário da Tarde.

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A Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil realiza, em 5 de novembro, a entrega (em BH) do II Prêmio Internacional de Sustentabilidade Brasil-Portugal. Criado no ano passado, o prêmio pretende dar visibilidade a soluções inovadoras e estimular a troca de experiências no assunto entre os dois países. A premiação reconhecerá sete projetos entre 21 finalistas brasileiros e portugueses nas áreas ambiental, social, governança e sustentabilidade integrada. A iniciativa valoriza práticas de ESG, como a transição verde, a economia circular e a eficiência energética.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.