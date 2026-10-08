Lagoa Santa celebra a Semana Cristã com ritos da Umbanda

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Prefeitura de Lagoa Santa convidou a Cabana Caboclo Pedra Branca para integrar a programação da Semana Cristã da cidade, no dia 22 de outubro. Mais do que um convite institucional, o gesto abre espaço para um diálogo profundo: o de Cristo, o Redentor, e a Umbanda caminhando lado a lado.

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Há uma imagem que se ergue sobre a cidade e sobre o tempo: Cristo de braços abertos, acolhendo o mundo com a mesma gestualidade que, nos terreiros, se reconhece em Oxalá. Não se trata de coincidência visual. Trata-se de uma mesma corrente de amor que atravessa séculos, cultos e linguagens, e que a Umbanda, desde o seu nascimento, jamais abandonou.

Uma religião nascida dentro do cristianismo

A Umbanda não surgiu à margem do cristianismo. Nasceu dentro dele. Em 15 de novembro de 1908, o jovem médium Zélio Fernandino de Moraes, em uma sessão kardecista, recebe a mensagem que funda a religião. O kardecismo já era uma leitura espiritualista do Evangelho. A Umbanda herda essa base e a dilata: o Cristo que ensina a caridade, o perdão e o amor ao próximo continua sendo o eixo. O que muda é a forma como esse amor se manifesta — através dos Orixás, dos guias, dos caboclos, das pretas-velhas, dos erês. O Evangelho não é abandonado; é reinterpretado em chave brasileira, popular, profundamente humana.

Por isso Pai Erlon, dirigente da Cabana Caboclo Pedra Branca, afirma com clareza: “É impossível não sermos cristãos. A Umbanda nasce a partir do médium Zélio Fernandes de Moraes, em uma sessão kardecista, e carrega o sincretismo religioso com o catolicismo.” O evangelho kardecista permanece como base de estudo nos terreiros, reinterpretando os ensinamentos de amor e caridade sob a perspectiva umbandista.

Oxalá e o Cristo vivo

A figura de Cristo, sincretizada com Oxalá, ocupa lugar central. “Nos terreiros de Umbanda, a imagem de Oxalá é a de um Jesus vivo, de braços abertos, alinhado aos propósitos de amor e caridade da nossa religião”, destaca Pai Erlon. Quando o umbandista olha para essa imagem, não vê uma figura distante: vê o mesmo Cristo vivo que, no Corcovado, se oferece ao mundo. O mesmo gesto de acolhimento. O mesmo chamado à caridade. O mesmo convite ao perdão.

Caminhar lado a lado

Caminhar lado a lado não significa fundir-se até a indistinção. Significa reconhecer que a fonte é a mesma. O Redentor que perdoa o ladrão na cruz é o mesmo que, nos terreiros, se manifesta como força de pureza, de luz e de regeneração. O amor que Jesus pregou nas montanhas da Galileia é o mesmo que os filhos de Umbanda praticam nas giras, nos passes, nas oferendas, no atendimento aos que sofrem. A linguagem muda. O coração permanece.

Nesse caminhar conjunto, a Umbanda revela uma verdade que muitos ainda resistem a ver: o cristianismo não se esgota em uma única expressão histórica. Ele é capaz de se recriar, de se enraizar em novas terras, de falar novas línguas sem perder a essência. A Umbanda é uma dessas recriações. Brasileira, sincrética, popular, profundamente cristã em sua ética de amor e caridade.

Sobre a Semana Cristã

A Semana Cristã, iniciativa do vereador Bruno Braga, foi oficialmente incluída no calendário municipal de Lagoa Santa. Para o parlamentar, "O objetivo é celebrar e difundir os princípios cristãos que moldaram nossa identidade coletiva", explica o autor do projeto na justificativa. A iniciativa não se limita a rituais religiosos, mas abrange manifestações artísticas, educativas e sociais inspiradas na fé cristã. O projeto também incentiva eventos como concertos, cultos e atividades que envolvam a sociedade civil, visando fomentar o diálogo inter-religioso e a tolerância.

A Umbanda, por se tratar também de uma religião cristã, será aceita nas celebrações de Lagoa Santa. De acordo com o parlamentar Bruno Braga: “toda expressão religiosa deve ser garantida e respeitada. Não se trata de divisão, qualquer segmento pode se organizar para expressar a cultura de sua fé e o nosso mandato defende a liberdade de escolha! O que nos une é Cristo”, comenta.

Programação do dia 22 de outubro

O evento acontece das 19h às 23h30, com a seguinte programação:

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19h – Mesa-redonda: “De Jesus Cristo a Oxalá – o Sincretismo Religioso na Umbanda”

– Mesa-redonda: “De Jesus Cristo a Oxalá – o Sincretismo Religioso na Umbanda” 20h – Ritualística Umbandista

– Ritualística Umbandista 21h30 às 23h30 – Show artístico-cultural Dibantu convida Èkèdí Joice de Sangó

A participação da Cabana Caboclo Pedra Branca na Semana Cristã de Lagoa Santa marca, assim, um momento de abertura e reconhecimento oficial. Quando Cristo, o Redentor, e a Umbanda caminham lado a lado, o que se vê não é contraste. É continuidade. É o mesmo amor que se recusa a ficar preso a formas, e que prefere se multiplicar em todas as formas necessárias para alcançar o ser humano. De braços abertos. Sempre.