TGC 2026: Tec-Do Lança Navos Pro, IA Voltada para Resultados no Trabalho

Guangzhou, China, Oct. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tec-Do realiza a Technology Growth Conference 2026 (TGC 2026) em Guangzhou, com o tema "A IA é Lucrativa". Com a participação do pioneiro em IA, Dr. Kevin Knight, e de palestrantes da OpenAI, Google, Alibaba, ByteDance e Tencent, a conferência explorou como a IA pode gerar valor comercial mensurável.

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No evento, a Tec-Do lançou o Navos Pro, o primeiro Pro-Agent do setor. Desenvolvido com base em três atributos — Profissional, Proativo e Rentável — o produto aprimora a abordagem orientada para resultados da Tec-Do, para a IA no trabalho.

Dos Recursos de IA aos Resultados de Negócios





?Discurso de abertura do Dr. Kevin Knight?

Em seu discurso de abertura, "Da Linguagem à Ação: O Próximo Salto em IA”, o Dr. Knight falou sobre sua experiência acadêmica e no setor para identificar a AI para o Trabalho como uma das principais direções para as aplicações de IA.

?Shuhao Li, Fundador e CEO da Tec-Do?

Shuhao Li, Fundador e CEO da Tec-Do, delineou uma oportunidade multibilionária, na casa dos trilhões de dólares, em três áreas de gastos corporativos: Marketing e Vendas, Programação e Desenvolvimento de Produtos, e Gestão. As áreas correspondem à IA para o Crescimento, IA para a Inovação e IA para a Administração. Li posicionou a Navos Pro como uma das principais concorrentes no segmento de IA para o Crescimento.

"Estamos focados em uma IA para o Trabalho orientada por resultados", disse Li.

Projetado para e-commerce internacional, comércio internacional, marketing e análise de negócios, o Navos Pro combina:

Profissional: cria uma base de conhecimento privada a partir do site de uma marca e mantém o contexto de negócios para gerar resultados alinhados aos seus objetivos comerciais.

Proativa: monitora os dados 24 horas para identificar oportunidades e recomendar ações, enquanto as pessoas mantêm a autoridade para tomar decisões.

Rentável: conecta estratégia, desenvolvimento criativo e execução de publicidade com resultados mensuráveis, incluindo o valor bruto de mercadorias (GMV) e o retorno sobre o investimento (ROI).



Esses recursos são apoiados por modelos especializados de 32 bilhões, 27 bilhões e 5 bilhões de parâmetros, conhecimento do setor, mais de 70 integrações de MCP e mais de 100 habilidades. De acordo com a Tec-Do, a plataforma monitora diariamente mais de 1 bilhão de pontos de dados. Um ciclo de aprendizado conecta os resultados com a otimização da estratégia, enquanto o Navos RSI utiliza o aprendizado por reforço agêntico para aprimorar seu Agent Harness.

A arquitetura oferece suporte à implementação em diversos mercados, canais e setores. O portfólio de produtos inclui Navos Lite e Navos Pro, cobrindo totalmente o fluxo de trabalho de marketing internacional.

Da Resposta ao Início do Trabalho

Li descreveu a evolução dos chatbots para copilotos, e para agentes autônomos como uma mudança em quem inicia o trabalho: das respostas a solicitações para o auxílio na execução e, por último, para a identificação proativa de oportunidades e geração de crescimento. Ele argumentou que o setor de IA está transicionando do fornecimento de recursos para a comprovação do valor comercial.

Com base na sua experiência com centenas de milhares de marcas que estão se expandindo internacionalmente, a Tec-Do está ampliando essa abordagem por meio de parcerias. A empresa foi uma das primeiras parceiras tecnológicas globais do ChatGPT Ads em julho de 2026, ajudando as marcas a aumentar o ROI em 2,5 vezes em relação aos níveis anteriores. Em agosto, ela fez uma parceria com o Tencent WorkBuddy para aplicar recursos de IA à publicidade internacional.

Li disse que a IA para o Crescimento é o primeiro passo dos planos de expansão dos recursos da Tec-Do para a IA para a Inovação e a IA para a Administração.

Avanço na Comercialização de IA

Lorry Destainville, responsável pelas Parcerias de Monetização na OpenAI, compartilhou suas perspectivas sobre a comercialização do ChatGPT. Ele afirmou que o ChatGPT atinge 1,2 bilhão de usuários por semana e que a OpenAI está explorando Agentes Patrocinados e Anúncios Visuais. Ele também agradeceu à Tec-Do por sua colaboração no desenvolvimento de ferramentas práticas e mensuráveis de crescimento de IA para marcas.

Três painéis, moderados por Maeve Zhang, Vice-Presidente de Branding e Relações Públicas da Tec-Do, analisaram o impacto da IA nos negócios, na expansão internacional e na colaboração com o ecossistema, reunindo fornecedores de tecnologia, empreendedores e investidores.

A conferência terminou com Eileen Nie, Sócia-Fundadora e Dirigente de Incubação de Ecossistemas e Investimentos Estratégicos da Tec-Do, anunciando o Pro-Agent Global Challenge. A iniciativa convida empreendedores do mundo todo a enviar projetos nas áreas de arquitetura de agentes, marketing de IA, gateways de conteúdo de IA, e infraestrutura de computação, oferecendo acesso a capital, recursos do setor e canais de crescimento global.

Sobre a Tec-Do

Fundada em 2017, a Tec-Do é uma empresa líder em marketing de IA que oferece soluções de marketing focadas em resultados para o crescimento de negócios globais. Com o apoio dos grandes modelos de linguagem multimodais (MLLMs) Tec-Chi e da Marketing Multi-Agent Platform Navos, a empresa oferece soluções completas de marketing em um conjunto de produtos nativos de IA e focados no desempenho. Esses produtos reestruturam e automatizam processos de marketing de missão crítica — incluindo inteligência de mercado, geração de conteúdo, execução de campanhas e otimização de desempenho — em todos os canais de mídia globais. Em 2025, a Tec-Do atendeu a mais de 100 mil anunciantes de uma base de clientes diversificada de e-commerce, games, entretenimento e comércio local.

Para mais informações, visite https://www.tec-do.com/en/.

Contato com a Mídia:

Johnny Guan

johnny.guan@tec-do.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9852579)