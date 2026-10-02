Quem é o favorito para a chefia de gabinete da Presidência se Lula for reeleito
Amigo de Janja e frequentador assíduo do Palácio da Alvorada, Márcio Tavares foi o número dois de Margareth Menezes no Ministério da Cultura
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Caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja reeleito, o nome mais cotado para assumir a a chefia de gabinete do petista é Márcio Tavares dos Santos, afirmaram ao PlatôBR interlocutores do Palácio do Planalto. Ele foi secretário-executivo do Ministério da Cultura durante a gestão da ministra Margareth Menezes e deixou o posto para coordenar a área cultural da campanha.
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Tavares é amigo pessoal da primeira-dama Janja da Silva, e essa relação o aproximou do presidente nos últimos anos. É comum que ele visite o casal no Palácio da Alvorada fora do expediente, inclusive nos finais de semana. O ex-número dois do Ministério da Cultura é doutor em Arte pela Universidade de Brasília e mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Historiador, curador de arte e gestor cultural, ele focou sua carreira acadêmica na pesquisa da arte na América Latina, à materialização da memória, ao audiovisual, à museologia e às políticas culturais.
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Durante o terceiro mandato de Lula, a chefia de gabinete foi ocupada por Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, que pouco depois de deixar o posto para atuar na campanha viu expostas suas ligações com a lobista Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal no escândalo do INSS.