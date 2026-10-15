A distância que separa Celina Leão e Leandro Grass a dez dias do segundo turno

Pesquisa Igape/Record divulgada nesta quinta-feira, 15, mostra a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), com 61% dos votos válidos, contra 39% de Leandro Grass (PT) na disputa pelo Palácio do Buriti uma diferença de 22 pontos percentuais. No primeiro turno, em 4 de outubro, a candidata à reeleição obteve 49,93% dos votos válidos e ficou a apenas 168 de garantir a vitória sem a necessidade de uma segunda votação.

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No cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Celina registra 55,8% das intenções de voto; Grass soma 35,8%. Outros 8,4% não souberam responder ou não opinaram. A vantagem da governadora também aparece na pesquisa espontânea: Celina é citada por 49,3%, ante 27,5% do petista.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou o segundo turno entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) às 20h34 de 4 de outubro, primeiro domingo de votação. A atual governadora obteve 49,93% dos votos válidos e ficou a 168 votos de garantir a vitória em primeiro turno. Segundo a Justiça Eleitoral, cerca de 26 mil eleitores do Distrito Federal anularam o voto para governador após digitarem o número 22, do PL (Partido Liberal), na urna. Celina, cujo número de urna é 11, afirma que parte do eleitorado confundiu seu número em meio à campanha e ao apoio de nomes ligados ao clã Bolsonaro.

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A pesquisa ouviu 1.200 eleitores do Distrito Federal entre os dias 12 e 14 de outubro. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-02733/2026.