Lula vence em 528 cidades de Minas no segundo turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o candidato mais votado em 528 dos 853 municípios de Minas Gerais no segundo turno das eleições presidenciais, realizado nesse domingo (25/10). O número representa 61,9% das cidades mineiras e supera o desempenho do petista no primeiro turno, em 4 de outubro, quando havia conquistado a primeira colocação em 452 municípios, equivalentes a 53% do total.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Levantamento feito pela reportagem do Estado de Minas, com base nos resultados das duas votações, mostra que Lula ampliou em 76 o número de cidades onde terminou à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL). O candidato do PL, por sua vez, foi o mais votado em 325 municípios no segundo turno, contra 401 na primeira votação.

Entre as cidades onde Lula terminou na primeira colocação no segundo turno estão Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Sabará, Ibirité e Nova Lima, todas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O presidente também venceu em municípios como João Monlevade, Itabirito, Curvelo, Ubá, Congonhas, Oliveira e Três Pontas.

Apesar da ampliação do número de municípios liderados pelo petista, Flávio permaneceu à frente em grandes centros do estado, como Belo Horizonte, Contagem, Betim, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros. Nessas localidades, entretanto, a diferença percentual entre os candidatos diminuiu em relação ao primeiro turno.

A ampliação da presença eleitoral de Lula em Minas ocorreu em meio à vitória nacional que garantiu sua reeleição para um quarto mandato presidencial. O petista recebeu 51,7% dos votos válidos, com mais de 64 milhões de votos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro, que somou mais de 59 milhões, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O resultado representou uma mudança em relação ao primeiro turno, quando o senador havia terminado à frente do presidente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Aos 80 anos, o petista tornou-se o primeiro candidato desde a redemocratização a vencer uma eleição presidencial após terminar a primeira votação na segunda colocação. A vitória também lhe garantiu um quarto mandato, feito inédito na história democrática brasileira.

