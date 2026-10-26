'Se preocupassem menos com banheiro trans, tinham conseguido se eleger', diz Ana Elisa

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) respondeu, nesta segunda-feira (26/10), às críticas sobre a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A parlamentar rebateu questionamentos sobre a prorrogação do horário de votação e acusou adversários de priorizarem ataques pessoais em vez de apresentar propostas durante a campanha.

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Em sua manifestação, Ana Elisa afirmou que as duas campanhas solicitaram a prorrogação do horário de votação e negou que a medida represente uma irregularidade. Segundo ela, apenas 35 mil votos foram registrados após as 17h, horário inicialmente previsto para o encerramento da votação.

A deputada também criticou os adversários políticos por concentrarem esforços em ataques a figuras da esquerda e em pautas relacionadas à população trans. "Talvez se nesses 15 dias vocês tivessem menos preocupados comigo, com Erika Hilton, com Jones Manoel, com Gui Cortez, com banheiro trans, vocês tinham conseguido se eleger. Não foi o caso", declarou.

Ana Elisa rebate críticas sobre horário de votação

Ao comentar os questionamentos sobre a prorrogação do horário de votação, a deputada afirmou que a medida foi solicitada pelas campanhas de Lula e de Flávio Bolsonaro (PL). Na avaliação dela, esse fato deve ser considerado no debate sobre a decisão.

"Foi a campanha do Lula que pediu especificamente pro Zanin tomar essa decisão de prorrogação das eleições? Não. As duas campanhas pediram, tanto a do Flávio quanto a do Lula", disse.

Ana Elisa também destacou a atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no episódio e ressaltou que a decisão acabou sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Cristiano Zanin, diante do atraso da resposta de Kássio Nunes.

A parlamentar declarou ainda que 35 mil votos foram registrados após as 17h, horário previsto inicialmente para o fim da votação. Segundo ela, o número deve ser considerado diante da diferença de votos entre os candidatos. "Isso, para nós, nessa altura do campeonato, uma vez que o resultado foi quatro milhões de votos na frente, talvez não fizesse tanta diferença. Fica a critério de vocês acreditar ou não."

Deputada critica ataques durante a campanha

Ana Elisa também rebateu críticas de que teria prejudicado a campanha de Lula. Segundo a deputada, ela não respondeu às provocações porque estava envolvida em atividades eleitorais e viajou por estados para apoiar a candidatura do presidente. "Estava ocupada elegendo meu presidente, rodando estados para eleger."

A parlamentar acusou os adversários de priorizarem a produção de informações falsas e os ataques pessoais, em vez de apresentar razões para que o eleitor votasse em Flávio Bolsonaro.

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"Foi tanta produção de mentira que esqueceram de dizer a verdade: o porquê o público deveria votar no Flávio Bolsonaro, esqueceram do ponto principal", afirmou. "Então aqui fica o meu apelo: aprendam a trabalhar, porque jamais eu vou responder algumas provocações enquanto eu preciso trabalhar."