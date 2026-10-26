As 5 cidades onde a eleição foi decidida por apenas um voto

A votação nacional registrou um cenário disputado em diferentes regiões do país. Segundo levantamento do jornal “O Globo”, em cinco municípios distribuídos entre Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Goiás, Lula e Flávio Bolsonaro definiram o resultado por uma diferença de apenas um voto.

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Lula saiu vitorioso em três dessas localidades. O maior município desse grupo é Apiacá, no Espírito Santo, que reúne 8.590 habitantes de acordo com dados do Censo 2022. Na cidade capixaba, o petista garantiu a liderança local com 2.366 votos.

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A menor cidade da lista é Anhanguera, localizada em Goiás. No município goiano, Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 523 votos para confirmar a preferência nas urnas.

Resultados nas cidades com margem mínima

Os números apurados confirmam o equilíbrio extremo nas urnas:

Apiacá (ES): 2.366 votos para Lula e 2.365 votos para Flávio Bolsonaro

Altamira do Paraná (PR): 1.334 votos para Lula e 1.333 votos para Flávio Bolsonaro

Nova Luzitânia (SP): 1.038 votos para Flávio Bolsonaro e 1.037 votos para Lula

São João do Pau d'Alho (SP): 769 votos para Lula e 768 votos para Flávio Bolsonaro

Anhanguera (GO): 523 votos para Flávio Bolsonaro e 522 votos para Lula

Empate exato em município paranaense

A contagem registrou também uma igualdade exata de sufrágios. Em Marquinho, município situado no Paraná, cada concorrente recebeu 1.530 votos, o que representou exatamente 50% dos votos válidos locais.

O resultado geral consagrou o triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro, feito celebrado com apoiadores na Avenida Paulista. O desempenho superou a recente sequência de vitórias da direita e de forças de oposição na América do Sul.

O pleito registrou a menor abstenção em 20 anos, além de marcar o nível mais baixo de votos brancos e nulos de todo o século. Uma coalizão montada entre o Nordeste e os grandes centros urbanos consolidou a vitória petista.

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O desfecho impôs novo revés à família Bolsonaro e levantou dúvidas sobre o protagonismo político do grupo. Paralelamente, Lula inicia as tratativas para formar seu novo ministério, voltado a acomodar aliados derrotados e viabilizar a base governista.