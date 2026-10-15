Câmara abre inscrição para concurso com salário de R$ 32 mil

As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados começam nesta quinta-feira (15), às 10h. Os interessados devem acessar o site do Cebraspe, banca organizadora da seleção, para concorrer a uma das 184 oportunidades da carreira de analista legislativo. O prazo termina às 18h de 17 de novembro, conforme o horário de Brasília.

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Do total, 66 vagas são imediatas e 118 destinadas à formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 32.070,88, com jornada de 40 horas semanais e lotação exclusivamente em Brasília, no Distrito Federal.

As oportunidades estão distribuídas em 11 especialidades: Divulgação Institucional, Jornalismo, Relações Públicas, Arquivologia, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Museologia, e Registro e Redação.

A especialidade de Registro e Redação concentra 25 vagas imediatas e 25 para cadastro de reserva. Para esse cargo, é exigido diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação, sem necessidade de formação específica. Nas demais áreas, os candidatos devem comprovar a graduação correspondente e, quando previsto no edital, registro profissional.

A taxa de inscrição para a Câmara dos Deputados é de R$ 130 e deve ser paga até 19 de novembro. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais e doadores de medula óssea podem solicitar isenção entre 15 e 23 de outubro, observando as regras e os documentos exigidos no edital.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para 17 de janeiro de 2027, nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. O resultado final do concurso está previsto para 30 de abril de 2027.

Serviço

As inscrições para o concurso da Câmara dos Deputados devem ser feitas no site do Cebraspe, das 10h de 15 de outubro até as 18h de 17 de novembro de 2026. A seleção oferece 184 oportunidades para analista legislativo, com remuneração inicial de R$ 32.070,88.

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A taxa é de R$ 130, com pagamento até 19 de novembro. As provas estão previstas para 17 de janeiro de 2027.