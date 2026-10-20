Pamukkale: conheça o espetáculo natural da Turquia que parece feito de algodão

Uma das atrações mais curiosas da região é a chamada Piscina de Cleópatra, também conhecida como Piscina Antiga. Suas águas termais envolvem antigas colunas e fragmentos arquitetônicos submersos, associados à cidade de Hierápolis. Apesar do nome, não há comprovação histórica de que a rainha egípcia tenha frequentado o local. Foto: shankar s. Wikimedia commons